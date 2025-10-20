Borja Iglesias y su reflexión sobre el fútbol femenino: "Aitana o Alexia generan más que yo"

El delantero del Celta de Vigo, Borja Iglesias, ha concedido una entrevista en el medio gallego 'Nós television' en el que ha defendido el derecho de los futbolistas a pronunciarse sobre temas políticos sociales, momento en el que ha elogiado a sus compañeras de profesión Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. "La gente dice que el fútbol femenino no genera lo mismo, pero posiblemente Alexia o Aitana generan más que yo".

Para 'el Panda', mote con el que se le conoce, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí son "dos referentes mundiales" y asevera que "hay muchas más". Además, ha lanzado un dardo a los clubes, patrocinadores y demás entidades porque, aunque el fútbol femenino está experimentando "un crecimiento enorme", la realidad es que "va más lento de lo que podría ir".

Aun así, ha señalado que "todo tiene un proceso" y que aunque va creciendo, cabe recordar que "llevan muchos años muy por detrás en infraestructuras, en personal capacitado...". "Todo va creciendo, también sus ingresos", ha apuntado.

No es la primera vez que el delantero del Celta, que ha pasado también por otros equipos como el Betis, el Espanyol o el Zaragoza, defiende el fútbol femenino. Por ejemplo, en agosto de 2023 anunció que renunciaba temporalmente formar parte de la selección española tras el estallido del caso Rubiales.

El futbolista español considera que "no hablar de política también es politizar" y cree que los jugadores tienen que opinar porque "son una persona más de la sociedad". Según Borja Iglesias, "está muy bien" opinar si se hace "desde todas las posiciones" y con respeto, "desde una creencia real y con honestidad". Por ello, ha reivindicado la importancia de generar "poco a poco ese espacio más seguro para que la gente pueda ser quien quiere ser".

El colectivo LGTBI o las protestas pro Palestina en la Vuelta

En esta entrevista también ha aprovechado para hablar de otros temas, como que la homosexualidad en el fútbol masculino sigue siendo un tabú. Ha puesto de ejemplo a su excompañero, Héctor Bellerín, quien "lleva años luchando" contra situaciones de este estilo y cuando jugó en el Arsenal "se llevó unos palos tremendos" por hacer un acto con una peña LGTBI.

Borja Iglesias es uno de los pocos jugadores que opina siempre que puede abiertamente sobre causas sociales. Hace poco, en una entrevista en Radioestadio aseguró que "si se meten en la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo", al tiempo que se mostró sorprendido porque se le diera "más importancia a un evento deportivo que a un genocidio", en referencia a las protestas que paralizaron La Vuelta a España.

Por eso, en la entrevista en el medio gallego ha reiterado la importancia que tienen los jugadores en la sociedad, porque son un ejemplo y una influencia para millones de aficionados. "Si podemos ayudar a mejorar la sociedad desde nuestra posición, debemos hacerlo", ha sentenciado.