Borja Iglesias: "Si se meten en la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo"

Borja Iglesias ha vuelto a ser protagonista en este inicio de temporada gracias a su gran racha goleadora con el Celta que le ha llevado de vuelta a la selección más de dos años después. El delantero ha sido protagonista este miércoles en Radioestadio Noche, donde ha repasado la actualidad deportiva y ha valorado su gran estado de forma.

En la entrevista, Iglesias ha vuelto a hablar sobre las protestas de hace unas semanas en La Vuelta, que ya valoró en su momento y que le puso en el foco de aplausos y críticas.

La Vuelta estuvo marcada este año por las protestas pro Palestina relacionadas con la participación del equipo Israel-Premier Tech, que obligaron a recortar el recorrido de algunas etapas y provocaron la suspensión de la última etapa en el centro de Madrid y la posterior ceremonia de premios tal y como es habitual.

Fueron entonces muchas las voces que se pronunciaron al respecto e Iglesias no se mordió la lengua con su opinión sobre las protestas. "Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio. Es algo que no termino de entender mucho", dijo entonces el delantero del Celta.

El tema ha vuelto a salir a la palestra este miércoles en Radioestadio Noche, donde Iglesias ha vuelto a dejar clara su postura y explicado más detenidamente sus palabras, que fueron muy criticadas especialmente por el ex ciclista Óscar Pereiro.

"Dije que me sorprendía más que nos sorprendiera más parar un evento deportivo que un genocidio (…) Entiendo que le molestó porque justo pasó en La Vuelta, pero si pasase en el fútbol o en el baloncesto diría lo mismo (…) No hablo de ciclismo, hablo de lo que está pasando", ha explicado.

"Obviamente que no quiero que alguien se meta delante de un ciclista y el ciclista se caiga", matiza un Borja Iglesias que asegura que "si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, pues ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo y no meta el gol o me lo anulen".