La batalla legal de Noelia para lograr su eutanasia: cronología y claves del caso

Este jueves se va a cumplir la voluntad de Noelia Castillo, la joven de 25 años que va a recibir la eutanasia, después de que la Justicia haya rechazado todos los recursos presentados por su padre y por Abogados Cristianos, que se oponen a la medida que está avalada por todos los comités médicos, científicos y éticos.

Batalla judicial contra su padre

El caso de Noelia ha abierto un intenso debate sobre la legitimidad de sus padres o no a oponerse a los tribunales. Tras una intensa batalla judicial contra su padre, que lleva casi dos años retrasando el procedimiento de muerte asistida, Noelia ha logrado su objetivo.

Desde el principio, su familia se opuso a su decisión, pero su madre acabó aceptando la decisión de su hija y estará a su lado durante todo el procedimiento.

El último cartucho del padre para paralizar el procedimiento fue rechazado este martes por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El tribunal aún tendrá que emitir su sentencia al respecto, pero eso no paraliza el proceso avalado por la comisión de Garantías de la Generalitat y por sucesivas sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, que rechazaron los recursos.

Quiere "irse en paz y dejar de sufrir"

La propia Noelia explicó ayer en una entrevista en el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, que quiere "irse en paz y dejar de sufrir". No así el padre, cuyo objetivo es frenar el proceso.

En esa entrevista, Noelia explicó que, incluso sabiendo que le quedan pocas horas de vida, su progenitor le dijo que "no vendría a la eutanasia ni al entierro, que para él ya estaba muerta" y concluyó asegurando que "no entiendo para qué me quiere viva".

Cronología con las fechas principales del caso

El 4 de octubre de 2022, quedó parapléjica tras un intento de suicidio. Tal y como ella explicó en el programa 'Y ahora Sonsoles', intentó suicidarse arrojándose desde un quinto piso días después de haber sufrido una agresión sexual múltiple.

El 10 de abril de 2024, Noelia pidió la eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que vela por la correcta aplicación de la ley de eutanasia. La CGAC aceptó la solicitud por unanimidad el 18 de julio de 2024.

El 1 de agosto de ese mismo año, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona suspendió la eutanasia de forma cautelar por petición del padre de Noelia, representado por la asociación Abogados Cristianos.

El 4 de marzo de 2025, Noelia ratificó su voluntad de recibir la eutanasia ante el juzgado y el 17 de ese mismo mes, la jueza la autorizó. Abogados Cristianos recurrió esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y el 19 de septiembre de 2025 el TSJC ratificó la sentencia.

Aun así, el padre recurrió la decisión del TSJC ante el Tribunal Supremo, y el 29 de enero de 2026 el Supremo no admitió el recurso presentado por el padre y avaló la eutanasia. Como contra esta decisión no cabe recurso, el padre presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional el 16 de febrero de 2026, que fue rechazado el 20 de febrero.

Agotadas todas las instancias judiciales en España, la CGAC reactivó días antes el trámite para realizar la eutanasia. Finalmente, el 10 de marzo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó las medidas cautelares solicitadas por Abogados Cristianos para frenar el proceso.

Las últimas horas de Noelia

En una entrevista que ha tenido una enorme repercusión, Noelia ha relatado cómo quiere que sean sus últimas horas de vida y por quién estará acompañada. La joven ha relatado al programa 'Y ahora Sonsoles' que quiere morirse "guapa": "Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré, algo sencillo".

La joven relató en el programa de Sonsoles Ónega que no quiere ser ejemplo de nada, y que se siente liberada por la decisión: "No quiero ser ejemplo, simplemente es mi vida y ya está".

Entrevista completa en 'Y ahora Sonsoles'