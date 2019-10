Este martes, bajan las temperaturas

Sí veremos llover en el extremo norte peninsular o en el norte de las Islas Baleares y nevará en los Pirineos, a partir de los 2.000 metros.

Sin embargo, en el resto de España aunque no estén previstos los chubascos, las temperaturas descenderán e irán acompañadas a las fuertes rachas de viento. Las temperaturas más altas de España las vamos a tener en Alicante o la Región de Murcia con 25-26 grados. En Córdoba y Sevilla 23 es la máxima prevista en Madrid no llegaremos ni a los 20 y en Castilla y León, no superarán los 15 grados de máxima.