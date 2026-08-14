Avanza sin control el Incendio en Niebla y Las Peñas de Riglos

España afonta este viernes uno de los episodios de incendios forestales más graves de los últimos años. El calor extremo, la sequedad de la vegetación y unas condiciones especialmente favorables para la propagación del fuego están complicando las labores de extinción en distintos puntos del país.

A 12 de agosto, los incendios ya habían calcinado 265.457 hectareas en España, más de la mitad de toda la superficie quemada en la Unión Europea. Además, se han registrado decenas de grandes incendios, algunos todavía activos como los de Niebla, en Huelva, y Las Peñas de Riglos, en Huesca.

El fuego no solo está arrasando miles de hectáreas de bosque, también está obligando a evacuar municipios y poniendo en riesgo viviendas y espacios naturales.

Los escenarios más preocupantes se encuentran en Huelva y Huesca, aunque también se trabaja en otros puntos del país.

En algunas zonas como Jaén y Murcia, los efectivos han conseguido controlar o extinguir los fuegos.

Niebla: evacuaciones y protección del patrimonio

El episodio más delicado se ha producido durante la madrugada en el incendio de Las Peñas de Riglos, donde el fuego que comenzó el pasado lunes y parecía haber perdido fuerza, volvió a reactivarse con intensidad durante la noche.

Ante el riesgo para la población, las autoridades ordenaron evacuar a los vecinos de Santa María de La Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste. Decenas de personas han sido ya trasladadas al pabellón deportivo de Ayerbe, donde han podido pasar la noche de forma segura.

La cercanía de estas llamas ha puesto en peligro el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, uno de los lugares históricos más importantes de Aragón. Así, para proteger su patrimonio, militares y especialistas en conservación entraron en el recinto cuando el incendio se encontraba cerca y retiraron los restos de los primeros reyes aragoneses y la indumentaria militar de gala del Conde Arana. Las piezas fueron trasladadas al Museo de Huesca, donde permanecerán protegidas hasta que desaparezca el peligro.

En relación con este incendio, la policía ha detenido a un hombre de 28 años como presunto responsable de haberlo provocado.

El incendio de Niebla preocupa en Huelva y avanza hacia Sevilla

En Andalucía, el incendio en Niebla sigue bajo el principal foco de preocupación, donde el fuego cumple ya una semana y ha afectado a más de 31.000 hectáreas.

Durante las últimas horas, las llamas han avanzado hacia la zona de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, y existe el riesgo de que continúen desplazándose hacia El Campillo y Madroñalejo. El alcalde de la zona ha pedido a la población que mantenga la calma y, sobre todo, que no bloquee los caminos utilizados por los vehículos de extinción.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene previsto desplazarse este viernes hasta la zona para conocer de primera mano la evolución del incendio y mostra su apoyo a las personas afectadas.

558 personas, en estos momentos, permanecen sin poder regresar a sus viviendas por motivos de seguridad, alojados algunos en hoteles y teatros preparados por los ayuntamientos.

Alrededor de 300 efectivos del Plan Infoca, han trabajado esta noche para intentar frenar el avance de las llamas con maquinaria pesada para abrir cortafuegos. Confían en que una disminución de la fuerza del viento permita trabajar con mayor eficacia, especialmente en los focos próximos a las viviendas.

Carreras afectadas por los incendios

La situación también está provocando importantes problemas en las carreteras, donde en Huelva permanecer cerradas más de diez vías. Algunas han sido habilitadas parcialmente para permitir que los residentes puedan acceder a sus propiedades para atender a sus animales o recoger alimentos, siempre que los servicios de emergencia consideren que las condiciones son seguras.

Entre las novedades de este viernes está la reapertura, desde las 13:00 horas, de la HU-3106 para los residentes. Además se ha abierto el tramo de la A-493 situado entre Valverde del Camino y la Venta de las Tablas, aunque continúa el tramo comprendido entre este último y La Palma del Condado.

Siguen afectados: HU-5104, HU4103, HU-6106, HU-6108, SE-6400, SE-6402, SE-5400 y SE-538.

Mejoran las condiciones en Caboalles de Abajo

El incendio importante, registrado en León este jueves en Caboalles de Abajo, tiene una evolución más favorable al permanecer bajo el nivel 2 de peligrosidad por su proximidad a las viviendas de los barrios de San Juan y Las Trapiechas.

Cerca de medio centenar de vecinos tuvieron que abandonar sus casas por precaución. No obstante, no fue necesario utilizar el polideportivo preparado en Villablino, ya que los afectados pudieron alojarse temporalmente con familiares t anigos,

La parte del incendio situada junto al núcleo urbano está estabilizada pero los equipos de emergencia centran ahora sus esfuerzos en impedir que las llamas avancen por una extensa zona de pinar situada al norte del pueblo. De igual modo, el descenso de las temperaturas, el aumento de la humedad y una menor intensidad de viento han ayudado a los equipos a controlar mejor el fuego y a intentar cerrar su perímetro.

Incendios controlados en Jaén y Murcia

La jornada también deja algunas noticias positivas. En Andújar, Jaén, el incendio que comenzó este jueves está controlado. Los bomberos que consiguieron rodear el área afectada mediante contención, han evitado que las llamas continuen extendiéndose. Aún así permanecen algunos puntos calientes que están siendo vigilados.

En Caravaca de la Cruz, Murcia, se produjeron dos incendios provocados por rayos durante una tormenta, pero la rápida intervención de los equipos terrestres y de los medios aéreos permitió apagarlos antes de que adquirieran mayores dimensiones.

Máxima precaución ante el riesgo de nuevos incendios

Aunque algunos incendios están ya controlados, las autoridades mantienen la alerta debido a la elevada sequedad del terreno y a la falta de lluvias. Estas condiciones hacen que cualquier chispa pueda provocar rápidamente un nuevo incendio.

Por ello, los servicios de emergencia insisten en que la población debe actuar con mucha prudencia, mantenerse alejada de las zonas afectadas y no acercarse a lugares donde haya humo. También recomiendan informarse únicamente a través de los canales oficiales de la policía, los servicios de emergencia y las administraciones públicas.

Ante cualquier columna de humo, la recomendación es avisar rápidamente al 112 y seguir en todo momento las instrucciones de los equipos de emergencia.

2026, un verano de incendios extremo

Aunque 2025 mantiene el récord de superficie quemada en el conjunto del año, con más de 393.000 hectáreas quemadas según EFFIS, 2026 ya está dejando cifras extraordinarias y ha sido calificado por el Gobierno como un verano especialmente complicado.