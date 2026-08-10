Un atún gigante sorprende a los bañistas al llegar a la orilla en una playa de Marbella

En verano, son numerosas las personas que aprovechan para pasar las horas a remojo y disfrutar de sus vacaciones en las costas españolas. Un escenario que suele ser de tranquilidad, pero que en la playa del Ancón, en Marbella, ha contado con un contratiempo bastante sorprendente.

El pasado 8 de agosto, los veraneantes presenciaron la extraña presencia de un atún enorme y desorientado que llegó a alcanzar la orilla. Las imágenes muestran a este espécimen, de unos dos metros de longitud, aleteando en el agua ante la mirada de los más curiosos.

Un atún enorme que apareció a escasos metros de la orilla tras haber nadado detrás de un bañista, quien tuvo que alejarse rápidamente para ponerse a salvo.

El atún mostraba una serie de heridas

Algunos testigos afirmaron en redes sociales que el animal estaba herido y que, gracias a la ayuda de los allí presentes, que lo empujaron con las sillas y tumbonas de las que disponían, pudo ser devuelto al mar.

Por el momento se desconocen las circunstancias que provocaron este suceso, nada frecuente en este tipo de playas. Según indicaron algunos testigos, el ejemplar podría llegar a pesar unos 300 kilos, aunque esta cifra no ha sido confirmada de manera oficial.

La escena provocó un momento de tensión en la playa, ya que los veraneantes se levantaron de sus sillas y acudieron a la orilla para presenciar el momento. El hombre que se encontraba más cerca del animal pudo salir del agua sin problemas, protagonizando una de las escenas más virales del verano.