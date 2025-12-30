Una asociación cultural gallega plantea un crowdfunding para ayudar a la comisión de fiestas de Villamanín: "Es muy fácil que pase"

La alegría de ganar la Lotería duró poco para los habitantes de Villamanín. El municipio leonés ha quedado completamente roto tras la polémica generada por el cobro del Gordo de la Lotería de Navidad.

Este amargo desenlace llega después de que se vendieran participaciones del número premiado que no estaban debidamente registradas en la administración, generando un blanco de unos 4 millones de euros.

La solidaridad se abre paso

Ahora, una semana después de lo ocurrido, la solidaridad se abre paso gracias a la Asociación Cultural Relámpago de San Mamede, en el municipio coruñés de Carnota, que plantea poner en marcha un crowdfunding para "reducir el problema que tienen".

Así lo ha explicado uno de los promotores de la iniciativa, Joaquín Rey, en el canal 24 horas de RTVE. "Queremos que vean que no están solos, que las demás asociaciones compartimos la preocupación que ellos tienen y que si podemos hacer algo para reducir el problema, bienvenido sea".

La iniciativa aún no está en marcha, tal y como ha detallado el propio Rey, pero el objetivo es "buscar la mejor forma en la que se les pueda devolver la mayor parte del dinero" y poner fin a un problema que "es muy fácil que ocurra".

Un pueblo dividido

Entretanto, el ambiente en Villamanín no mejora. La tensión y el desencuentro dividen a vecinos que no logran llegar a un punto de acuerdo para subsanar el error por las papeletas.

Mientras unos apuestan por aceptar un reparto del premio perdiendo parte del mismo, otros se niegan y reclaman cobrar la cuantía íntegra de lo que en un principio les corresponde.

"Confiamos en que Villamanín pueda superar esta situación y seguir siendo un ejemplo de comunidad unida", dijo al respecto el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado. "Consideramos prioritario preservar la convivencia vecinal y contribuir a que la situación pueda resolverse".