Así visten los jóvenes: desde cayetanos a modernos, los trucos para saber identificarlos

Actualmente una de las principales preocupaciones de los jóvenes es ir a la moda y seguir las tendencias, pero la forma de vestir varía dependiendo del estilo de cada uno. A día de hoy no se viste igual que hace 50 años, incluso que hace 10 años, ha cambiado mucho y esto se puede ver en los diferentes estilos de los jóvenes.

Para poder entender las distintas formas de vestir podemos hacer una división en siete estilos canónicos, pero sí que es verdad que se pueden entremezclar y también habría diferentes subdivisiones dentro de cada uno, aunque la esencia de cada uno es inherente.

Los siete estilos canónicos

Cayetanos

Este estilo se puede confundir ligeramente con los pijos, pero para poder diferenciarlos de forma más sencilla los cayetanos dependen más de su estilo y los pijos de su actitud.

Los chicos son muy fáciles de diferenciar llevan un chaleco estilo plumas fino, pantalones chinos de colores beige, azul marino o gris (no arriesgan mucho más) ajustados y les quedan por los tobillos, lo que hace que se le vean calcetines con dibujitos sencillos, suelen llevar camisa o a veces se atreven con sudadera y de zapatillas se pueden poner náuticos o castellanos. En cuanto a los accesorios un reloj, posiblemente caro y el pelo largo sin degradados, lo que comúnmente se conoce como "pelo casco".

Las chicas sí que arriesgan un poco más con los colores, pero tampoco excesivamente. También usan el chaleco, pero se ponen también una blazer o una gabardina, se ponen una blusas y jerséis, unos pantalones vaqueros campana, lo más seguro que lleven un fular, unas manoletinas con calcetines de "brillitos" o unas deprtivas (Converse o Golden Goose). El pelo liso o con una onda muy poco marcada y de complementos suelen llevar dorado, con cantidad, pero no muy llamativo.

Modernos o el rollo

En este caso los chicos y las chicas usan prácticamente la misma ropa, incluso llegando a comprar ropa del otro género sin importarles, solo porque les gusta. Llevan pantalones anchos, a veces extremadamente anchos, las camisetas también anchas, pero ligeramente cortas, lo que actualmente se conoce como boxy fit, e incluso a veces las cortan ellos mismos, y las sudaderas también oversize. En los pies llevan deportivas "chunky" (muy anchas), aunque últimamente se han unido a la tendencia de los mocasines. Los complementos son una parte fundamental de sus outfits, pendientes, collares, anillos, relojes, gorras y bolsos o bandoleras. En el pelo los chicos se suelen hacer degradados a los lados y largo por arriba y detrás, lo que se conoce como 'mullet'. Las chicas pelo largo desenfadado o incluso el mismo corte de los chicos, pero con el pelo largo. Además no les importa experimentar con decoloraciones en el pelo y se atreven con los tatuajes.

Pijos

Este estilo es característico de gente que aparenta tener un cierto poder adquisitivo, aunque no tiene porque, ya que son solo apariencias.

Actualmente los chicos pijos se han transformado en una mezcla entra cayetanos y modernos. Podemos identificarlos con sudaderas anchas de determinadas marcas (Yuxus, Eme Studios, Nude Project, Scuffers o Cold Culture), pantalones rectos o cargo no muy anchos y unas deportivas que estén en tendencia. Con el corte de pelo arriesgan un poco más que los cayetanos con algún degradado pero muy sutil.

En cambio, las pijas son un poca más clásicas, pero a la vez más versátiles. Podemos definir el estilo pijo en chicas como el que menos ha cambiado a lo largo de los años y podría ser un básico, pero con dinero, es decir puede llevar una camisa básica, pero de marca o lleva un bolso negro, pero también es de marca, aunque es un lujo como silencioso (no con logos grandes). Las puedes ver con una camisa o una blusa, pantalones vaqueros rectos o un poco wideleg (pero no mucho), a veces siguen las tendencias, pero de forma más recatada. Llevan algún complemento, pero siempre de forma sutil, aunque en sus outfits no suele faltar un buen bolso.

Básicos

Podemos definir a los básicos con la frase "me visto porque me tengo que vestir", eso no quiere decir que no sepan vestir. Llevan camisetas o camisas básicas, sin logos o dibujos, no salen del blanco, negro, gris, beige o algún color normal pero no muy llamativo; los pantalones son vaqueros rectos o pitillos, en los pies se ponen deportivas o zapatos y en cuanto a complementos los llevan, pero no en exceso. El corte de pelo en ellos es muy sencillo, oscilan entre tupé pero no muy llamativo o si lo tienen un poco más largo se hacen flequillo, ellas se ponen un pelo liso al natural con raya al medio y no arriesgan mucho más ni en color ni en corte.

Canis y chonis

Los canis en el caso de los chicos suelen ir en chándal, con muchos complementos de joyería y que sean bastantes visibles, si usan vaquero hay dos tipos de canis, los que no salen del pitillo o los que se ponen un vaquero ancho, pero eso si siempre con su camiseta ajustada blanca o negra. Las deportivas suelen ser de la marca Nike, en muchas ocasiones modelos de baloncesto. En el pelo lucen degradados muy marcados unas veces combinados con rapados, otras con el pelo más largo arriba y terminado en V por detrás. Estos son los que más tatuajes suelen lucir.

Las chonis también usan chándales, que los mezclan con camisetas de tirantes muy ajustadas o con vaqueros muy ajustados. También no les importa llevar prendas más exuberantes o que muestren más. Les encanta el "animal print" o todo lo que conlleve el brillo. En su armario nunca faltan unas botas altas. Usan muchos accesorios, que suelen ser grandes y de oro. En cuanto al pelo abusan mucho de peinados hechos con gomina, terminados en coleta o moño, además arriesgan más y pueden llevar mechas, pero muy marcadas. Y lo que seguro que no pueden faltar son sus enormes uñas. Ellas también llevan tatuajes.

Hippies o bohemios

Siempre utilizan ropa muy "suelta", faldas largas, monos o pantalones bombachos con estampados de colores verdes, marrones o amarillos. Les apasiona comprar ropa de segunda mano o del rastro. Es muy probable que tengan piercings y en el pelo al menos una rasta seguro que tienen.

Frikis

Este grupo lo podemos denominar como "cajón desastre", en el sentido de que podemos englobar grupos un poco diversos, pero se podría decir que son muy fans de algo en concreto, lo que se denomina a veces friki (que no tiene por qué tener connotación negativa). Sería el ejemplo de los otakus que visten con ropa que tenga que ver con sus series de anime favoritas o los góticos que les gusta vestir de colores oscuros.