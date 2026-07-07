Así actúa la "mosca asesina", que ha reaparecido en EEUU: un parásito que devora animales vivos y puede infectar a humanos

Estados Unidos atraviesa un momento de pánico tras la reaparición de la "mosca asesina", un parásito erradicado en 1970 y que ha reaparecido en el país tras detectarse un caso en un perro infectado en Nuevo México. El problema es grave, ya que el parásito devora a los animales vivos después de infectarlos.

Y la situación es aún más grave si se tiene en cuenta que fue erradicada en 1970, gracias a un "proceso exhaustivo de esterilización", tal y como ha contado la periodista Silvia Casasola en el programa La rosa de los vientos.

Cómo actúa la mosca asesina

La mosca asesina es un parásito que infecta a los animales a través de heridas abiertas o cavidades como las fosas nasales o las orejas. Si bien, el "verdadero problema", en palabras de la periodista, surge cuando eclosionan los huevos que deposita en estos lugares.

Las larvas tienen unas "piezas bucales ganchudas y afiladas". ¿Qué significa esto? Casasola explica que pueden introducirse muy profundamente en los tejidos y, desde el interior, empezar a devorar al animal, provocándole mucho dolor y una "infestación severa" conocida como miasis por gusano barrenador.

Tan devastadores son sus efectos que el animal puede morir si no se detecta la infección a tiempo.

Cómo saber si un animal está infectado

Para saber si un animal está infectado con este parásito, hay que vigilar las heridas. Si alguna presenta inflamación, secreción de pus o dificultades para cicatrizar, o el animal se muestra cansado, sin apetito, se lame de manera "obsesiva" la zona o desprende mal olor, hay que llevarlo inmediatamente al veterinario.

¿Cómo se cura? Si resulta que el animal está infectado, la única solución es la cirugía porque, según Casasola, como las larvas se incrustan tan profundamente, son muy difíciles de eliminar de otra manera.

Puede infectar a humanos

Aunque no es lo habitual y solo ocurre en casos muy excepcionales, se sabe que en Costa Rica una chica de 19 años se infectó con este parásito y murió el pasado junio de 2024. La joven fue atendida por una lesión en la boca en la que se detectaron larvas.

Cabe destacar que la joven, además, tenía otras patologías crónicas que complicaron su evolución. La muerte de esta joven fue el séptimo caso detectado en el país y el primero con resultado fatal.

Cómo erradicar este parásito

En 1970, Estados Unidos ya eliminó la presencia de este parásito con una esterilización de este tipo de moscas. Lo que hicieron las autoridades fue aplicar la técnica del insecto estéril (TIE), que consiste en criar masivamente los insectos y esterilizarlos con radiación ionizante antes de liberarlos en el campo.

La idea fue desarrollada en los años 50 por el entomólogo del USDA Edward F. Knipling, y se probó con éxito en 1954 en la isla de Curazao, donde se logró erradicar la mosca barrenadora. EE. UU. aplicó la técnica de forma extensiva en el sur del país y en coordinación con México durante las décadas de 1960 y 1970, logrando la erradicación del gusano barrenador.

Si bien, tal y como ha advertido Silvia Casasola, puede ser complicada de erradicar, ya que, como afecta a todo tipo de animales, si un perro callejero u otro animal que viva en la calle resulta infectado, es mucho más complicado realizar un seguimiento y control.