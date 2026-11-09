Arturo Pérez-Reverte se despide de su perro: "El mundo será un lugar un poco menos leal, menos divertido y menos noble"

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha publicado un mensaje en el que se despide de Sherlock, su perro teckel, al que adoptó en 2011. "El mundo será un lugar un poco menos leal, menos divertido y menos noble", escribe el escritor en una publicación en la que también comparte una columna que dedicó al animal hace trece años.

El texto, titulado 'Colmillos en la memoria', apareció en XLSemanal el 17 de febrero de 2013, cuando Sherlock acababa de cumplir dos años. En él, Pérez-Reverte repasaba la llegada del perro a su vida, su carácter y los instintos de cazador que, según describía, conservaba pese a vivir en un entorno doméstico.

El escritor explicaba que Sherlock era un teckel de pelo fuerte, pardo leonado, descendiente de una familia de perros cazadores. Lo había escogido entre una camada de cinco cachorros porque era "el más tranquilo de sus hermanos". Recordaba que el animal lo miraba con serenidad, como si también estuviera decidiendo si quería compartir su vida con él.

Una vez en casa, Sherlock tuvo dificultades para acostumbrarse a quedarse solo. "Lo pasaba mal solo. Lloraba", contaba Pérez-Reverte. Por eso decidieron buscarle compañía y llegó Rumba, una perra de pelo rizado a la que describía como "pizpireta, lista y destrozona como la madre que la parió".

La relación entre ambos ocupaba también un espacio destacado en la columna. Rumba, que al principio era tímida porque había sido maltratada, acabó convirtiéndose en "la reina del asunto". Sherlock, de carácter más tranquilo, la dejaba hacer. El escritor destacaba cómo ella lo cuidaba cuando estaba tenso: "Le lame el pescuezo cuando está tenso, lo relaja". Y concluía entonces: "Creo que son felices juntos".

Un perro con instinto de cazador

Más allá de su vida familiar, Pérez-Reverte dedicaba buena parte del texto a describir la naturaleza cazadora de Sherlock. Aunque se había acostumbrado a la vida hogareña, consideraba que el perro no había nacido para ella: "Sin embargo, Sherlock no nació para la vida doméstica".

El escritor imaginaba que el animal conservaba, de alguna manera, la memoria de sus antepasados y añoraba una vida que nunca había llegado a conocer. Comparaba su melancolía con la de "un marino arrojado del mar o un soldado sin batallas".

En ocasiones, contaba, Sherlock se apartaba de los demás y se quedaba solo, mirando al vacío. Pérez-Reverte interpretaba aquellos momentos como una forma de nostalgia por el campo, los rastros de animales y las jornadas de caza. "Estoy seguro de que, cuando se aísla de todos y mira la nada, recordando lo que jamás vivió, él huele el humo de esa leña, siente la nostalgia del frío", escribía.

También evocaba las escenas de caza que podrían formar parte de los instintos del perro: la persecución de un jabalí o la entrada en una madriguera para enfrentarse a un zorro. "Como le ordena su naturaleza. Como mandan las viejas reglas", concluía.

Un tipo interesante, Sherlock. No les quepa duda

La columna terminaba con una descripción que resumía la personalidad que el escritor atribuía a Sherlock: "Un tipo interesante, Sherlock. No les quepa duda". Trece años después de aquella publicación, Pérez-Reverte ha recuperado el texto para acompañar el mensaje con el que anuncia la despedida de su compañero.