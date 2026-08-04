Antonio Banderas revela la rutina que cambió su vida tras el infarto: "El corazón me dijo que bajara el ritmo"

Dicen que a veces la vida toma decisiones por nosotros. Algo así le sucedió a Antonio Banderas que, tras el infarto que sufrió en 2017, cambió por completo sus hábitos para afrontar ese mensaje que le había mandado su cuerpo.

El infarto que cambió para siempre la vida de Antonio Banderas

En diversas declaraciones públicas el actor ha señalado que su rutina se basa en el deporte, comer bien, evitar el estrés y una buena rutina de sueño. No quiere decir esto último que no madrugue. Como explica en una entrevista en Harper's Bazaar, se levanta a las 6 de la mañana. Prioriza que el sueño sea de calidad a acumular muchas horas: "Con cuatro o cinco horas y media tengo suficiente".

Así es la rutina diaria de Antonio Banderas a los 65 años

Su primera actividad del día no es el desayuno. Prefiere iniciar las mañanas con una rutina de deporte que le ocupa en torno a dos horas. Correr, pesas o yoga: "Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y darle salud a mi corazón", explica en la entrevista.

Qué desayuna Antonio Banderas y por qué retrasa la primera comida del día

El desayuno también sorprende. En su primera comida solo toma una taza de té, por lo que puede seguir alargando los beneficios del ayuno.

La importancia del descanso y de reducir el estrés

"He aprendido a soltar preocupaciones que no tenían sentido y a vivir con más gratitud. Lo importante es mantener la calma", confiesa, todo muy ligado a ese mensaje que le mandó su corazón y que el artista no olvida. Por eso, en su día a día prioriza el cuidado mental para afrontar el trabajo en los diferentes rodajes y el teatro en Málaga.

Cómo cambió su alimentación tras el infarto

Los cambios en la dieta también han sido notables. Redujo el consumo de carnes rojas y priorizó alimentos propios de la dieta mediterránea, como verduras, pescado, legumbres y productos frescos. Las ensaladas abundantes ocupan gran parte de sus platos, sin olvidar proteínas de calidad y arroz o legumbres como fuente de hidratos de carbono. Además, evita casi por completo el consumo de alimentos ultraprocesados.

El hábito que Antonio Banderas eliminó por completo después del susto

Una experiencia así deja momentos duros, pero también valiosas lecciones, como él mismo reconoce: "Ese fue uno de los mejores regalos que me dejó el susto del corazón. Lo que no era importante dejó de tener sentido". Y entre esas cosas totalmente prescindibles estaba el tabaco, que no dudó en abandonar desde el primer momento.

¿Qué hábitos pueden ayudar a cuidar la salud cardiovascular a partir de los 60 años?

El ejemplo de Antonio Banderas sirve de inspiración para muchas personas mayores de 60 años que buscan mejorar su salud. Aunque cada caso debe adaptarse a las circunstancias personales y seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios, muchos de los hábitos que sigue el actor coinciden con los que suelen recomendar los expertos: realizar ejercicio físico de forma regular, mantener una alimentación saludable basada en la dieta mediterránea, reducir el estrés, dormir con un descanso reparador y evitar el tabaco. Un estilo de vida saludable que también deja espacio para algún pequeño capricho y que resulta más fácil mantener a largo plazo.