Andy revela que Lucas le debía dinero: "De Spotify y Youtube nunca he visto nada"

Andy visitó 'El Hormiguero' para presentar la canción que da inicio a su andadura en solitario, 'Marioneta'. Un título que describe cómo se ha sentido durante su carrera musical con Lucas.

Durante la entrevista, Andy confesó que se ha sentido estafado por su compañero y llegó a admitir que nunca ha llegado a recibir ningún dinero por las reproducciones del dúo en plataformas como YouTube o Spotify.

Pablo Motos quiso saber cómo hacían el reparto de números en su anterior grupo junto a Lucas y Andy contó, entre otras cosas, que de un caché de 30.000 euros, a él le llegaban 5.000 como máximo.

Por otro lado, Andy ha explicado cómo paso a ser "empleado" de Lucas tras la crisis económica y cómo dejó de ver las cifras de dinero que facturaba el dúo. "En 20214 dejamos de trabajar con Sony y aún me quedan royalties, pero después, de 'Andy y Lucas' yo no he visto nada".

Además, relató cómo Lucas justificaba las "escasas" cantidades que pagaba a Andy con los gastos que tenía el grupo y con que era poco. En cuanto al dinero que genera el dúo a día de hoy en las plataformas de YouTube o Spotify, Andy cuenta que de ahí no ha visto nada nunca.

He tenido que comprar entradas para mi propio concierto

El ahora cantante en solitario también contó a Pablo Motos cómo tuvo que comprar entradas para su último concierto en Vistalegre. "A Lucas le dieron 250 entradas y a mí 52 y mendigando", se quejó Andy. "Era una guerra perdida. Yo me llevaba el enfado y luego decía: canto y me voy", explicó.

Además, durante la entrevista confesó que estaba "amargado" y que cuando la gente le tachaba de "soso" no es porque lo fuera, sino porque estaba mal.

La mala relación entre Andy y Lucas era desconocida para el público hasta la última etapa del dúo musical. Al parecer, las desavenencias económicas eran el origen de la disputa entre ambos y tras una última gira que acabó el pasado mes de octubre, Andy ha emprendido su carrera en solitario sin Lucas.