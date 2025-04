Lucas, de Andy y Lucas, tendrá que aplazar su operación de reconstrucción de nariz

Lucas González, de Andy Lucas, se ha visto obligado a aplazar la operación que tenía prevista para la reconstrucción de su nariz debido a que esta necesita más tiempo para sanar después de la anterior intervención. Estaba programada para este mes de abril, pero finalmente no se hará hasta octubre, cuando termine la gira en la que está inmerso junto a su compañero y que no se verá afectada por este problema de salud.

En los últimos meses hemos visto al artista ser protagonista, entre otras cosas, por el daño que se produjo en su nariz después de haberse sometido a una rinoplastia que él mismo reconoció que no se había curado correctamente.

"Ha sido totalmente culpa mía porque no he hecho caso a los médicos. Me quitaba las gasas fuera de su momento, no me puse las cremas ni las pomadas cuando me las tenía que poner...", explicó hace unos meses en 'El Hormiguero'.

Lucas explicó en el programa de Antena 3 que fue una situación muy difícil de gestionar, especialmente por su familia. "Mis hijos van al colegio y la gente les dice cosas de mi nariz, en redes se han escrito cosas maquiavélicas (…) Lo que más me duele es que yo vaya a un restaurante, se acerque alguien a la mesa y me diga un disparate delante de mis hijos. Eso me rompía el alma", explicó entre lágrimas.

En declaraciones a 'Hola', su esposa y manager, María José, asegura que el cantante se encuentra bien y refugiándose en su familia después de haber perdido a su hermano hace menos de un mes. "Los niños son la mejor medicina (…) Él es muy familiar", ha explicado a la revista.

Durante este año, Andy y Lucas estarán inmersos en una gira muy especial debido a que tras ella pararán temporalmente su actividad musical para que Lucas pueda recuperarse de un cardiopatía que le fue diagnosticada hace unos meses.