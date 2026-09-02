Ana Peleteiro tilda de "machista" que la RFEF dé opción de congelar óvulos a futbolistas: "Puede generar presión"

El pasado mes de agosto se hizo público que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estaba trabajando en un acuerdo con una clínica de fertilidad para que las jugadoras de la selección pudieran congelar sus óvulos y facilitar, de esta manera, la conciliación entre maternidad y carrera deportiva.

Sin embargo, esta decisión no ha sido aplaudida por todos, ya que perfiles como la atleta olímpica Ana Peleteiro se ha postulado en contra de esta medida. "¿Y si una medida que nos están vendiendo como feminista fuera en realidad profundamente machista? Esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español", dice Peleteiro en sus redes sociales.

¿Pretende facilitar que las mujeres sean madres o facilitar que no lo sean mientras están jugando?

"¿Esta medida pretende facilitar que las mujeres sean madres o facilitar que no lo sean mientras están jugando?", se pregunta. Según defiende, si realmente la RFEF quiere apostar por la conciliación entre maternidad y deporte, debería hablar sobre "proteger los contratos durante el embarazo, garantizar la reincorporación, respetar los tiempos de recuperación y posparto, facilitar el cuidado de los hijos...".

En cambio, Peleteiro advierte que con esta medida "lo que puede ocurrir es que en lugar de adaptar la estructura deportiva para que la maternidad tenga cabida dentro de ella, adaptamos los tiempos reproductivos de las mujeres para que sigan encajando en la estructura".

También se pronuncia sobre el hecho de la congelación de óvulos, que actualmente se percibe como una opción, "pero cuando esa opción te la ofrece la institución de la que depende tu carrera profesional, ¿en qué momento la opción puede empezar a convertirse en una expectativa?". Es, sin duda, una medida que "puede generar presión" a las jugadoras.