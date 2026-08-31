La RFEF ultima un acuerdo para que las jugadoras de la selección puedan congelar sus óvulos y facilitarles la maternidad

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está ultimando un acuerdo con una clínica de fertilidad para que las jugadoras de la selección puedan congelar sus óvulos y así poder facilitar el encaje de la maternidad en su carrera deportiva, tal y como ha informado el diario El País y han confirmado fuentes del organismo a Europa Press.

Está previsto que el acuerdo se firme en las próximas semanas. En este sentido, en una entrevista en el citado medio, Alexia Putellas confirmaba que las capitanas de la selección habían trasladado a la Federación sus reflexiones acerca de cómo encajar la maternidad con su carrera deportiva.

También desde las administraciones públicas han empezado a implementar medidas para todas las mujeres que quieran preservar su fertilidad, como el Servizo Galego de Saúde (SERGAS), que anunció en 2024 que este mismo año y hasta 2028 las mujeres sin patologías pueden congelar sus óvulos de forma paulatina por tramos de edad.

Acuerdos similares en otras organizaciones

El acuerdo de la RFEF imita a otros de otras organizaciones de deportistas de élite, como el de la WTA, la Asociación de Tenis Femenino, que en 2025 introdujo la 'Regla de Especial Protección de la Fertilidad', que permite que las jugadoras puedan tomarse un tiempo fuera de la competición para someterse a un procedimiento de protección de la fertilidad como la congelación de óvulos o embriones y regresar a la competición sin que su posición en el ránking se vea afectada.

Otras empresas como Facebook y Apple anunciaron en 2014 que costearían el proceso de congelación de óvulos a las empleadas que desearan retrasar la maternidad, un mensaje que en aquel momento provocó un encendido debate entre quienes consideraban que era un incentivo a las mujeres para desarrollar su carrera profesional y los que lo entendieron como una forma de retenerlas en sus puestos de trabajo.