Alsina lamenta la "euforia que destilan" los diputados cada vez que sale un caso sexual en el partido de enfrente: "Es bochornosa"

El caso del ya exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, ha tenido una enorme repercusión mediática, tanto en los medios de comunicación como en el ámbito de la política. La denuncia de agresión sexual contra el que fuera Director Adjunto de Operaciones del cuerpo policial ha provocado críticas y petición de dimisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En Más de uno, Alsina ha lamentado la utilización del caso en el Congreso de los Diputados: "Ayudaría a creerse la extraordinaria empatía que los partidos políticos manifiestan por las víctimas que cuando se conoce un caso de acoso o agresión sexual se comportaran como quien deplora que una mujer tenga que pasar por una situación como esa, y no como quien ha sido agraciado con el premio gordo de la lotería política porque tiene una agresión sexual que reprocharle al de enfrente".

"Euforia" al conocer un caso sexual: "Una actitud bochornosa"

Así, Alsina cree que destilan una "euforia" cada vez que se conoce un caso sexual en el partido de enfrente, una actitud que califica como "bochornosa", y recuerda que ha pasado en todos los partidos.

Señala al PSOE cuando saltó el caso del alcalde de Móstoles y ahora al PP con el escándalo del DAO de la Policía Nacional: "Le pasó al PSOE cuando saltó el escándalo del alcalde de Móstoles -por fin podían desquitarse por lo de Paco Salazar- y le ha pasado al PP cuando ha saltado el escándalo del DAO -por fin podían desquitarse por Móstoles-".

Por último, Alsina apunta a los "gritos" y "aplausos" que se produjeron en la sesión de este miércoles. "Una mujer ha sido agredida sexualmente por un funcionario público y el Congreso revienta entre gritos de dimisión y aplausos encendidos... la serena reacción de los propios y los contrarios. Qué espectáculo", dice, a lo que añade que "una mujer ha sido agredida, perdón por recordarlo".