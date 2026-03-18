Los alergólogos avisan de una primavera "especialmente intensa": consulta el mapa del polen por comunidades

La primavera, que comienza este próximo viernes 20 de marzo, siempre es un motivo de preocupación para los alérgicos. Este año con más motivo aún, ya que la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha advertido de que va a ser "especialmente intensa".

Se prevé que los niveles de polen sean muy elevados, en especial las gramíneas en la zona centro, Extremadura y Andalucía. Aunque "no solo hay que tener en cuenta los niveles" de este tipo de alérgenos, también el de otras plantas, lo que puede provocar "un efecto sumatorio en los pacientes y aumentar la intensidad de los síntomas", tal y como ha advertido el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, Juan José Zapata.

El mapa en tiempo real de los niveles de polen

Para saber los niveles de polen en una determinada zona, la SEAIC dispone de un mapa en tiempo real en su página web. Se trata de un mapa interactivo en el que el usuario puede filtrar según el tipo de polen -gramíneas, cupresáceas, olea, betula, platanus... entre otros-.

También se puede filtrar por provincia y por periodo de tiempo. En el mapa, en cada provincia hay uno o varios puntos de color verde, naranja o rojo. En función del nivel -bajo, moderado, alto-, el color cambia, siendo el verde el más bajo y el rojo el más intenso.

Lo que se espera en los próximos meses

Según Zapata, en Madrid y Toledo pueden alcanzarse concentraciones de hasta 6.000 granos por metro cúbico de aire, mientras que en Badajoz y Cáceres pueden duplicarse, con valores entre 10.000 y 12.000 granos por metro cúbico. En Sevilla se quedarán entre 6.000 y 8.000, mientras que en el resto de provincias andaluALERGzas los niveles serán moderados.

En el norte peninsular, por contra, van a librarse del efecto del polen. Según las predicciones, en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Aragón las concentraciones de polen rondarán entre los 1.500 y 2.000 granos por metro cúbico. Mientras que en todo el litoral mediterráneo y Baleares se prevén valores leves.

En Canarias, por su parte, los niveles serán muy bajos, con concentraciones que apenas llegarán a los 300 granos por metro cúbico, al igual que en Galicia.

Las consecuencias del cambio climático y del "efecto lavado"

Las intensas lluvias de las últimas semanas han producido lo que se conoce como "efecto lavado" -la atmósfera se limpia y se reduce el polen en el aire-, pero también tiene consecuencias negativas: las abundantes precipitaciones también han favorecido el crecimiento de la vegetación y de las plantas.

Asimismo, los expertos han advertido de las consecuencias del cambio climático. El polen ya no se limita a la primavera, sino que los síntomas llegan antes y duran más. "Ahora las temporadas de polinización comienzan antes de la primavera y se prolongan durante más meses debido al aumento de las temperaturas y a los cambios en los patrones meteorológicos, que adelantan la floración y prolongan la producción de polen, tal y como ha explicado el coordinador de la Comisión de Comunicación de la SEAIC, Pedro Ojeda.

El papel de la contaminación también es importante, porque irrita las vías respiratorias e interactúa con los pólenes y potencia su capacidad para desencadenar reacciones alérgicas. Los contaminantes ambientales, por su parte, dañan las barreras cutáneo-mucosas. "La tormenta perfecta para que cada vez más personas padezcan alergias de cualquier índole", ha sentenciado Ojeda.