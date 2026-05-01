Admitido a trámite el recurso de Castilla-La Mancha contra el Gobierno por el Tajo-Segura

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que el Ejecutivo regional presentó por la "inacción" del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a la hora de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

"Absolutamente inadmisible"

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde ha participado este viernes en la tradicional Romería del Valle, el presidente castellanomanchego ha informado de la admisión a trámite de este recurso, que el Gobierno regional presentó porque a su entender es "absolutamente inadmisible" que el Ejecutivo central no haya modificado ya las normas de explotación del trasvase a pesar de que los planes hidrológicos en vigor "obligan" a ello.

Varias sentencias del Tribunal Supremo, a favor de Castilla-La Mancha

García-Page también ha recordado que, en varias sentencias, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado a favor de la postura de Castilla-La Mancha y ha lamentado que "a pesar de todo eso", el Gobierno central no ha modificado las normas del trasvase.

"Me da mucha tristeza, me da mucha pena, pero, como presidente, no me voy a conformar con lamentarlo", ha argumentado García-Page, que ha reconocido que a lo mejor a algunos les puede extrañar que un presidente del PSOE pueda "pleitear con el Gobierno" central, que es también socialista, pero ha subrayado que el Ejecutivo regional está "para defender los intereses de la tierra, esté quien esté al frente del Gobierno".