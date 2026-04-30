"Que asco da este ser": las palabras de Óscar Puente dirigidas a Feijóo tras su valoración de la declaración de Aldama

Una vez más, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, ha utilizado su cuenta personal en la red social X para manifestar su indignación, en esta ocasión, ante unas declaraciones del líder popular.

Como suele ser habitual en Puente, ha citado un tuit acerca de una noticia en la que Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra Pedro Sánchez, acompañado de unas declaraciones en la que el presidente del PP afirma que "por primera vez se señala en el Supremo a un presidente como el uno de organización criminal".

Estas declaraciones han sido emitidas por Feijóo durante un acto que ha liderado en Andalucía con motivo de las próximas elecciones autonómicas. Las ha realizado en colación al reciente testimonio del empresario Víctor de Aldama respecto a su papel de intermediario y comisionario entre el PSOE y las distintas empresas implicadas.

Víctor de Aldama, a Sánchez: "Si hay una jerarquía, está en el escalón uno"

Aldama, en su testimonio ante el Senado, acusó a Pedro Sánchez de ser el líder de la trama criminal, aunque no llegó a aportar ninguna prueba por ello. Ante esta situación, el líder popular decidió cargar con el presidente del Ejecutivo al estar presuntamente implicado en la trama corrupta de Ábalos y Koldo.

Feijóo, por tanto sentenció que: "si a esta hora Sánchez no se ha querellado contra Aldama entonces no era una inventada, es corrupción, tráfico de influencia, prostitución pagada con dinero público".

Por su parte, el ministro Óscar Puente ha rechistado las palabras del líder popular: "Qué asco da este ser. Es lo peor que le ha pasado a la política española en casi 50 años de democracia", cargando duramente contra Feijóo.