Hasta 10 céntimos por devolver un envase: así funciona el sistema de reciclaje que deberán implantar los supermercados en España

Los supermercados de España están cerca de introducir una novedad que permitirá un gran ahorro a los consumidores. Hasta ahora, los ciudadanos que compraban envases de plástico tiraban a la basura todos estos recipientes sin obtener ningún beneficio económico.

Sin embargo, esto va a dejar de ser así. Y es que los supermercados van a estar obligados próximamente a implementar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), el cual permitirá al consumidor obtener un reembolso del envase a cambio de entregar el plástico.

Tal y como ha detallado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cuando entren en funcionamiento estas máquinas, al comprar una botella de plástico o lata se pagará una cantidad adicional, de al menos 10 céntimos, que se recuperará al devolver el envase vacío en los puntos habilitados para ello.

Una medida que tendrán que aplicar todos los supermercados

Para obtener el reembolso, el ciudadano deberá introducir los envases en las máquinas ubicadas en los establecimientos. El objetivo no es otro que incentivar que los envases sean reciclados y reducir todos aquellos plásticos o latas que acaban en la basura.

De esta forma, la normativa obligará a todos los locales comerciales, supermercados y sistemas logísticos a adoptar estas máquinas. Una inversión por parte de las empresas que, de manera indirecta, podría repercutir en los precios.

Una normativa europea

La implantación de este modelo responde a lo establecido en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, donde los países de la Unión Europea cuentan con un plazo determinado para garantizar su cumplimiento.

Europa dio un plazo de dos años que concluye el próximo 22 de noviembre de 2026, lo que obligaría a España a tener máquinas de devolución para esa fecha. No obstante, la realidad es que España va muy retrasada, por lo que parece imposible que se cumplan los tiempos.

En el plan de la UE, el 1 de enero de 2029 todos los países de la UE habrán tenido que adoptar las medidas necesarias para que la recogida separada alcance, al menos, el 90%, según informa la OCU.

España, un país que recicla poco

La aplicación de esta medida llega después de que en 2023 no se alcanzaran los objetivos fijados para la recogida de envases, lo que activó la obligación de introducir un sistema que permitiera mejorar esos resultados.

Según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la tasa de recogida separada de botellas de plástico de bebidas de menos de tres litros fue tan solo del 41,3% en 2023, un dato que se encuentra muy por debajo del 90% al que aspira la UE antes de 2029.

Otros países europeos ya han implementado la normativa y los resultados son evidentes. En Alemania, los datos muestran que se recuperan más del 90% de las botellas y latas que se compran gracias a cadenas como Lidl o Aldi.

Otro de los países implicados es Portugal, que puso en marcha el sistema denominado 'Volta' desde el 10 de abril de 2026, con máquinas en supermercados y un depósito de 10 céntimos por envase.