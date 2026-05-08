El SUP ve "incomprensible" no tener todavía "una orden de servicio clara" para el operativo con el crucero del hantavirus

La Policía Nacional y la Guardia Civil participarán en el operativo de traslado de los pasajeros de un crucero afectado por un brote de hantavirus, actualmente fondeado en el puerto de Granadilla (Tenerife). El dispositivo, previsto para este domingo, contempla el traslado de los viajeros hasta el aeropuerto de Tenerife Sur en un despliegue considerado excepcional.

Ante este escenario, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado instrucciones claras y medios adecuados para garantizar la seguridad de los agentes implicados en el operativo.

Reclaman instrucciones claras para un operativo excepcional

"Estamos pidiendo una orden de servicio detallada que determine qué funciones van a asumir los agentes y cuáles son los protocolos concretos de actuación", ha explicado la portavoz del SUP, Ana Alarcón.

El sindicato subraya que, aunque el operativo está liderado por las autoridades sanitarias, los agentes necesitan conocer con exactitud su papel en un dispositivo que califican de "excepcional".

Según Alarcón, se ha trasladado que habrá equipos de protección individual (EPI) de tipo biológico, similares a los utilizados en otras intervenciones, y que en principio no habrá contacto directo con los pasajeros.

Falta de concreción en medios y protocolos

Sin embargo, el SUP insiste en que falta concreción. "No hay una orden clara de servicio que detalle cuántos EPIs hay disponibles, si se van a proporcionar a todos los agentes o solo a quienes estén en el perímetro exterior", señala.

El sindicato considera "incomprensible" que, a pocos días de la llegada del crucero, los agentes aún no dispongan de una planificación oficial.

"No se puede improvisar en este tipo de situaciones. Necesitamos que se definan cuanto antes las funciones, los medios de protección y los circuitos de traslado", concluye Alarcón.