HANTAVIRUS

Sanidad confirma un positivo en hantavirus entre los aislados en el Gómez Ulla

La persona se encuentra sin síntomas y ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN), donde se quedará ingresada.

Nerea Pardillo

Madrid |

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, a 7 de mayo de 2026
Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, a 7 de mayo de 2026 | Europa Press

Uno de los aislados en el hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo en hantavirus después de realizarle una PCR, según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, que ha señalado también que permanece en cuarentena preventiva. Se trata de un "contacto estrecho" que fue localizado gracias al rastreo "epidemiológico" que se activó tras el brote abordo del crucero 'Hondius', según han trasladado desde el Ministerio

Esta persona estaba bajo vigilancia clínica y aislamiento, según las mismas fuentes, y ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN), donde va a quedarse ingresada "bajo supervisión médica especializada" y con las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR).

Además, como el positivo se ha detectado dentro del dispositivo de aislamiento y control que ya estaba en activo, la situación de riesgo para la situación general sigue igual, así como las medidas de respuesta epidemiológica.

Es el segundo positivo en hantavirus entre los contactos estrechos. Según la última actualización del protocolo, quien dé negativo a lo largo de los 28 días de su ingreso, fecha que se cumple el 7 de junio, podrá terminar la cuarentena en su casa.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer