Sanidad confirma un positivo en hantavirus entre los aislados en el Gómez Ulla

Uno de los aislados en el hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo en hantavirus después de realizarle una PCR, según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, que ha señalado también que permanece en cuarentena preventiva. Se trata de un "contacto estrecho" que fue localizado gracias al rastreo "epidemiológico" que se activó tras el brote abordo del crucero 'Hondius', según han trasladado desde el Ministerio

Esta persona estaba bajo vigilancia clínica y aislamiento, según las mismas fuentes, y ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN), donde va a quedarse ingresada "bajo supervisión médica especializada" y con las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR).

Además, como el positivo se ha detectado dentro del dispositivo de aislamiento y control que ya estaba en activo, la situación de riesgo para la situación general sigue igual, así como las medidas de respuesta epidemiológica.

Es el segundo positivo en hantavirus entre los contactos estrechos. Según la última actualización del protocolo, quien dé negativo a lo largo de los 28 días de su ingreso, fecha que se cumple el 7 de junio, podrá terminar la cuarentena en su casa.

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