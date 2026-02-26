La salud mental de los menores de 20 años atraviesa su peor momento desde 2012: las niñas, las más afectadas

La salud mental de los jóvenes se encuentra en una crisis sin precedentes. Según el Informe anual Cyber Guardians, elaborado por la red global Movimiento OFF y el proyecto cyberguardians.org, las niñas menores de 20 años concentran el 75% del coste hospitalario.

Este estudio analiza la relación entre el uso de internet y el aumento de enfermedades mentales y trastornos alimentarios en la infancia. Según los investigadores, la principal causa es el "cóctel venenoso" entre la universalización de acceso a smartphones, el internet de alta velocidad sin restricción y las plataformas digitales. El informe apunta a 2012 como año de referencia, ya que en ese momento el internet llegó a la mayoría de los hogares.

Máximos históricos desde 2012

En concreto, en ese año al menos el 50% de los hogares de toda España tenía acceso a internet de alta velocidad, se podía acceder a redes sociales sin límites de edad y el precio de los dispositivos inteligentes era bastante asequible. Por eso, Álex Romero, impulsor de esta iniciativa; el psiquiatra Enrique García Bernardo; Diego Hidalgo, fundador del Movimiento OFF, y Mar España, directora de Plataforma Control Z, se han mostrado a favor de las medidas anunciadas por el Gobierno para prohibir las redes a menores de 16 años.

"No hablamos de malestar leve, sino de casos graves", ha advertido Romero, al mismo tiempo que ha expuesto que los diagnósticos hospitalarios de trastornos de salud mental de chicos y chicas se encuentran en máximos históricos desde 2012 y que desde 1997 han crecido un 200%.

Otros datos relevantes: la brecha de género en suicidios ha desaparecido

Otros datos que se desprenden del estudio son que desde 2021 las niñas de entre 11 y 15 años superan en diagnósticos de trastornos mentales a los chicos de entre 16 y 20 años, algo que no se había observado antes. Además, el aumento de casos en niños menores de 10 años se consolida.

También ha llamado la atención de los investigadores que la histórica brecha de género en suicidios ha desaparecido. Según Romero, las chicas ya igualan a los chicos. Por eso, el psiquiatra García ha avisado de que los cerebros adolescentes son muy vulnerables "a las mecánicas de diseño de las redes sociales que buscan atrapar la atención del usuario a toda costa".

Afecta a la corteza prefrontal, la memoria y la concentración

El hecho de que los menores accedan desde una temprana edad a móviles y tabletas con internet y plataformas de todo tipo se convierte en la "tormenta perfecta" y un "círculo vicioso" que afecta negativamente a la corteza prefrontal. En concreto, las consecuencias pueden ser fatales, tal y como ha señalado: una disminución de la capacidad de atención y decisiones impulsivas y también en el hipocampo (memoria), que pueden desencadenar en un menor rendimiento académico.

También afecta al cortisol -la hormona principal del estrés-, que puede desencadenar trastornos de ansiedad, depresión, distorsión de la imagen y trastornos alimenticios. Por eso, la plataforma Control Z ha hecho un llamamiento a los políticos para que tomen medidas contra esta "epidemia y bulimia digital" y al sistema educativo, que está permitiendo que los jóvenes se conviertan "en adictos".