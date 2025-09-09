Lo que se sabe de la 'vacuna' de Rusia contra el cáncer: 100% de eficacia en los primeros estudios

El Centro Nacional de Investigación Radiológica Médica del Ministerio de Salud de la Federación de Rusia está trabajando actualmente en una especie de vacuna contra el cáncer a partir de la aplicación del fármaco EnteroMix.

Está basado en la combinación de cuatro virus no patógenos que son capaces de destruir células malignas y al mismo tiempo activan la inmunidad antitumoral del paciente, según informan desde el centro. "En los últimos años, se ha completado un ciclo de estudios preclínicos, lo que confirma la eficacia y seguridad del fármaco", aseguran.

Diferencia con las vacunas de ARNm

La gran diferencia de esta vacuna con las vacunas de ARNm personalizadas es el mecanismo de acción. En el caso de EnteroMix, este utiliza "virus para destruir directamente el tumor y activar la inmunidad innata", por lo que no se trata de una vacuna preventiva.

Tras la aplicación de este tipo de fármacos, el efecto antitumoral va desde la ralentización del crecimiento tumoral hasta su destrucción completa, según apunta el centro. Por su parte, las vacunas de ARNm actúan a nivel molecular programando el sistema inmunitario antitumoral específico para combatir los tumores en cuestión.

Ensayos en humanos

El reclutamiento de pacientes para este tipo de ensayos estaba previsto para finales de 2024 o principios de 2025. Según publica el diario '20 minutos', la entidad comenzó los ensayos de fase I recientemente con una participación de 48 personas.

Por el momento, desde el centro no han ofrecido detalles al respecto, aunque eso sí, que están convencidos de que "estas vacunas abrirán nuevos horizontes en la lucha contra el cáncer y salvarán miles de vidas".