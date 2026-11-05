¿A qué edad debe un hombre acudir al urólogo? Estas son las señales que no debes ignorar

El cáncer de próstata será el tumor más diagnosticado entre los hombres en España en 2026, con 34.833 nuevos casos estimados. Coincidiendo con Movember, los urólogos de ROC Clinic recuerdan que no hay que esperar a tener molestias para consultar a un especialista.

La campaña internacional Movember pone cada noviembre el foco en la salud masculina, especialmente en el cáncer de próstata, el cáncer de testículo y la salud mental. Sus impulsores reclaman que los hombres hablen abiertamente de estos problemas y no retrasen las revisiones por pudor o desconocimiento.

El cáncer de próstata puede no dar síntomas

Según el informe Las cifras del cáncer en España 2026, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), este año se diagnosticarán 34.833 nuevos casos de cáncer de próstata en España.

En sus primeras fases, este tumor suele no provocar síntomas. Por eso, las guías de la Asociación Europea de Urología toman los 50 años como referencia para empezar a valorar la realización de un PSA, un análisis de sangre que puede ayudar a detectar alteraciones en la próstata.

Esta valoración debe adelantarse cuando existen antecedentes familiares u otros factores de riesgo. Los especialistas subrayan, no obstante, que no existe una edad ni una frecuencia de revisión válida para todos los hombres, por lo que cada caso debe estudiarse de forma individual.

Un resultado elevado de PSA tampoco significa necesariamente que exista un cáncer. Puede estar relacionado con problemas benignos, como la hiperplasia benigna de próstata o la prostatitis. Cuando existe sospecha, el estudio puede completarse con una resonancia magnética y, si está indicada, una biopsia.

Un bulto en el testículo debe revisarse aunque no duela

El cáncer de testículo es el tumor más frecuente entre los hombres de 15 a 35 años. En España se esperan 1.705 nuevos casos durante 2026, según los datos de la SEOM.

Los urólogos recomiendan consultar ante cualquier bulto, aumento de tamaño o sensación de pesadez en uno de los testículos, incluso cuando no existe dolor. Estos signos no implican necesariamente que haya un cáncer, pero deben ser valorados mediante una exploración clínica y, cuando sea necesario, una ecografía.

El pudor retrasa muchas consultas

Los especialistas recuerdan que los problemas urinarios, sexuales y reproductivos deben abordarse con normalidad. También destacan la importancia de prestar atención al bienestar emocional, uno de los ejes de la campaña Movember.

“Es fundamental que los hombres conozcan sus factores de riesgo, especialmente los antecedentes familiares, y sepan cuándo es conveniente acudir al especialista”, explica el doctor Javier Romero-Otero, director de ROC Clinic y de la unidad de Urología de HM Hospitales en Madrid.

El mensaje de Movember, señalan desde ROC Clinic, no debería limitarse al mes de noviembre: la salud masculina requiere atención y prevención durante todo el año.