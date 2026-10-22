Qué es el virus shamonda: se suele transmitir entre animales, pero ha sido detectado por primera vez en un hombre

Un hombre que sufría un cuadro de inmunodepresión severa y murió a comienzos de este mes en Lyon (sureste) estaba contaminado por el virus shamonda, conocido por afectar el ganado pero que hasta ahora se consideraba que no era transmisible a las personas, anunció este jueves el Gobierno francés.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha confirmado que es el primer caso documentado de transmisión a humanos.

La hipótesis de las autoridades francesas es que se produjo una contaminación por un mosquito en el este de Francia, una zona en la que se había constatado la circulación de shamonda en primavera y verano.

En cualquier caso, consideran que éste es "un caso excepcional" en un paciente con un cuadro gran debilidad del sistema inmunitario.

La infección en humanos se produjo tras la primera detección del virus SHAV en animales de granja europeos en el verano de 2026. En los animales, se notificaron signos clínicos desde junio, y el virus se identificó a finales de julio.

Detectado en animales de granja, también en España

Desde entonces, se ha detectado en animales de granja en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suiza, así como en Jersey. El virus SHAV ya se había detectado anteriormente en animales de países fuera de Europa.

Qué es el virus shamonda

Según explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el virus Shamonda (SHAV) es un virus perteneciente al género Orthobunyavirus, transmitido principalmente por dípteros (mosquitos) picadores del género Culicoides.

El shamonda fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y, hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón. Durante el verano de 2026, el virus fue detectado por primera vez en Europa Central, identificándose una variante denominada Shamonda-Europe.

El principal hospedador es el ganado bovino, si bien también parecen ser susceptibles de infectarse el ovino y el caprino, según el Ministerio, que agrega que en équidos se han detectado animales positivos con sintomatología nerviosa, si bien no se ha podido demostrar una relación causal con los signos clínicos observados.

El ECDC está en contacto con las autoridades francesas y socios europeos para investigar las posibles implicaciones para la salud pública de este primer caso de infección en humanos.

"Hasta el momento, el único caso se ha dado en un paciente que recibía tratamiento por una enfermedad grave que lo hacía más susceptible a la infección y a las complicaciones que la población general. El paciente falleció a principios de octubre. Se están llevando a cabo investigaciones para determinar si el virus causó o contribuyó a su muerte y cómo se produjo el contagio", relata el ECDC.

Cómo se transmite

El virus SHAV se suele transmitir entre animales mediante picaduras de mosquitos infectados ('Culicoides'), pero aún se desconoce la especie específica de mosquito implicada en la transmisión en este caso.

En Europa, los mosquitos picadores suelen ser más activos de primavera a otoño, con patrones estacionales que varían según la especie, la ubicación y las condiciones climáticas.

Debido al descenso de las temperaturas, la actividad de la mayoría de las especies de mosquitos picadores está disminuyendo en Europa. El ECDC sigue de cerca la evolución de la situación en estrecha colaboración con la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que vela por la sanidad animal y la seguridad alimentaria en toda la UE.

El ECDC recuerda que la Unión Europea cuenta con una sólida infraestructura de salud pública, y el ECDC sigue colaborando con todos los Estados miembros para reforzar sus planes de respuesta.

El Centro trabaja con el Laboratorio de Referencia de la UE correspondiente para fortalecer la capacidad de realización de pruebas y ofrecer apoyo adicional a los Estados miembros para identificar cualquier otro caso potencial.