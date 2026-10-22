Muere en Francia una persona por el virus Shamonda en el primer caso de transmisión a humanos

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha confirmado que el fallecido en Francia por el virus Shamonda (SHAV) es el primer caso de transmisión a humanos, ya que es una enfermedad que hasta ahora solo había afectado a animales.

El ECDC está en contacto con las autoridades francesas y socios europeos para investigar las posibles implicaciones para la salud pública de este primer caso de infección en humanos.

"Hasta el momento, el único caso se ha dado en un paciente que recibía tratamiento por una enfermedad grave que lo hacía más susceptible a la infección y a las complicaciones que la población general. El paciente falleció a principios de octubre. Se están llevando a cabo investigaciones para determinar si el virus causó o contribuyó a su muerte y cómo se produjo el contagio", relata el ECDC.

¿Qué es el virus de Shamonda?

El virus pertenece al género Orthobunyavirus, transmitido principalmente por mosquitos picadores del género 'Culicoides'. El shamonda fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de los sesenta y, hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

Sin embargo, el virus fue detectado este verano por primera vez en Europa Central, identificándose una variante denominada Shamonda-Europe. El principal hospedador es el ganado bovino, si bien también parecen ser susceptibles de infectarse el ovino y el caprino, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, que agrega que en équidos se han detectado animales positivos con sintomatología nerviosa, si bien no se ha podido demostrar una relación causal con los signos clínicos observados.

¿En qué países se ha detectado?

Esta primera infección en humanos se ha producido tras la primera detección del virus SHAV en animales de granja europeos en el verano de 2026. En los animales, se notificaron signos clínicos desde junio, y el virus se identificó a finales de julio.

Desde entonces, se ha detectado en animales de granja en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suiza, así como en Jersey. El virus SHAV ya se había detectado anteriormente en animales de países fuera de Europa.

¿Cómo se transmite?

El virus SHAV se suele transmitir entre animales mediante picaduras de mosquitos infectados ('Culicoides'), pero aún se desconoce la especie específica de mosquito implicada en la transmisión en este caso.

En Europa, los mosquitos picadores suelen ser más activos de primavera a otoño, con patrones estacionales que varían según la especie, la ubicación y las condiciones climáticas.

Debido al descenso de las temperaturas, la actividad de la mayoría de las especies de mosquitos picadores está disminuyendo en Europa. El ECDC sigue de cerca la evolución de la situación en estrecha colaboración con la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que vela por la sanidad animal y la seguridad alimentaria en toda la Unión Europea.

El ECDC recuerda que la Unión Europea cuenta con una sólida infraestructura de salud pública, y que sigue colaborando con todos los Estados miembros para reforzar sus planes de respuesta.

El Centro trabaja con el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea correspondiente para fortalecer la capacidad de realización de pruebas y ofrecer apoyo adicional a los Estados miembros para identificar cualquier otro caso potencial.