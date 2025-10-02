Polémica en Andalucía por los retrasos en el diagnóstico del cáncer de mama: "No han estado llamando a las mujeres, esto es muy fuerte"

El fallo de información detectado en el programa de cribado de cáncer de mama ha obligado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a contactar desde este jueves "una a una" con 2.000 mujeres que cuentan con pruebas dudosas (no concluyentes), mientras que la asociación que representa a afectadas ha exigido depurar responsabilidades.

Tras ese fallo en el programa para la detección precoz de la enfermedad, el SAS informará en el plazo de una semana a las mujeres a quienes se les detectó una "lesión probablemente benigna" -a diferencia de los diagnósticos negativos o positivos sí notificados- y volverán a ser llamadas para una nueva prueba.

Todo ello teniendo en cuenta que, según ha admitido la Junta, en los casos en los que se detectaron ese tipo de "lesiones posiblemente benignas" las mujeres "pueden no haber sido informadas" de que su caso seguía un procedimiento clínico con supervisión médica.

Aunque la situación ha conllevado en algunos de los casos denunciados retrasos tanto en la detección como en el tratamiento del cáncer de mama, la Consejería de Salud ha indicado que el 98% de los dudosos terminan siendo diagnosticados como benignos.

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), Ángela Claverol, denunciaba en las últimas horas que "a algunas mujeres las están llamando cuando no se puede hacer nada porque tiene un cáncer avanzado, por eso queremos que encuentren dónde está el fallo y que se depuren responsabilidades".

Sobre el programa de cribado, Claverol explicaba que "te hacen una mamografía, donde pueden recoger sospechas, y si te he visto no me acuerdo. No han estado llamando a las mujeres, esto es muy fuerte".

La mejora en el protocolo del cribado, a través de llamada o cita y que pretende que las mujeres cuenten con toda la información "desde el primer momento", ha sido tratada en la reunión que ha encabezado este martes la consejera de Salud, Rocío Hernández, con Amama, colectivo que ha canalizado en los últimos días la situación de decenas de afectadas.

"En Andalucía tenemos un programa de cribado de mama sólido y protocolizado, que funciona bien", ha insistido en tranquilizar Hernández, quien ha vuelto a "lamentar profundamente" las situaciones de incertidumbre que hayan podido vivir algunas mujeres.

Las afectadas barajan presentar una demanda colectiva

Tras la reunión con la Junta de Andalucía, desde Amama han asegurado que la disculpa expresada por los responsables del SAS no evita que las pacientes "estén actualmente en la situación en que se encuentran" y han deslizado la posibilidad de presentar una demanda colectiva a la espera de qué pasos se dan.

Una de las afectadas ha explicado a las puertas de la sede del SAS que después de haberse hecho una mamografía dentro del programa de cribado, avisó de que se había notado un bulto y que le dijeron que "si había algo raro o mal, la avisarían".

"Como no estaba tranquila y no me llamaban, fui a reclamar a mi médico de cabecera, que me dio el resultado de la mamografía donde ponía que me tenían que ampliar el estudio (...) Me dijeron que había una lista de espera de entre seis y ocho meses", relataba. Finalmente tuvo que acudir a la sanidad privada para que le hicieran una segunda prueba complementaria.