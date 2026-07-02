La OMS da por concluido el brote de hantavirus ligado al crucero MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este jueves el fin del brote de hantavirus, una vez que la última persona expuesta haya completado la cuarentena y de que no se hayan vuelto a notificar casos desde el pasado 25 de mayo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha sido el encargado de anunciarlo a través de una rueda de prensa, en la que ha indicado que este jueves "el último contacto de una persona expuesta al hantavirus en el crucero MV Hondius completó su periodo de cuarentena, dio negativo en la prueba y regresó a casa".

También ha indicado que "no se han notificado nuevos casos desde el 25 de mayo, por lo tanto, nos complace anunciar que la OMS considera finalizado el brote de hantavirus".

Más de 650 contactos en 33 países

De este modo, el número total de casos del brote se mantiene en trece, incluyendo tres fallecimientos. Durante este periodo, las autoridades sanitarias han identificado y realizado el seguimiento de más de 650 contactos en 33 países y territorios.

A pesar de haber dado el brote por concluido, la OMS ha comunicado que seguirá colaborando con los gobiernos y sus socios para profundizar en el conocimiento del hantavirus.

El director general apuntaba que están coordinando "un estudio con la participación de 21 países para comprender cómo se desarrolla la enfermedad, lo que contribuirá al desarrollo de diagnósticos, tratamientos y vacunas para futuros brotes".

España dio por cerrada la gestión del brote el 20 de junio

Por parte de España, el Ministerio de Sanidad dio por cerrada la gestión del brote de hantavirus al confirmar que todas las personas que permanecían bajo vigilancia habían completado el periodo de cuarentena reglamentario, y habían dado negativo en las pruebas PCR correspondientes.

Se confirmaron dos casos, aunque ambos pacientes recibieron el alta hospitalaria. Tras concluir las cuarentenas de los personas en seguimiento, y confirmarse los resultados negativos, el Ministerio dio por finalizada la crisis sanitaria vinculada al crucero.