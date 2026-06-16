Consumo alerta de la presencia de listeria en un lote de foie gras de pato de la marca Capdevila

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de País Vasco relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en bloc de foie gras de pato de la marca Capdevila.

El lote afectado

Según informó este lunes esta agencia, adscrita al Ministerio de Consumo, en concreto está afectado el lote L26029311821 del Bloc foie gras de pato Mi-Cuit de la marca Capdevila con fecha de caducidad 29/01/27

La alerta de Aesan se produce tras recibir la información correspondiente de las autoridades sanitarias del País Vasco a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri).

Esta información ha sido trasladada al resto de comunidades autónomas para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, si bien Aesan no detalla las autonomías en las que se ha distribuido inicialmente el alimento.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).