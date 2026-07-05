La importancia de dotar de "mayor capacidad" a la investigación contra el cáncer: "Es la mejor herramienta para cambiar el futuro"

Hace unas semanas se ha celebrado en Barcelona la gala de la Fundación Fero, que ha entregado casi un millón de euros a siete proyectos de investigación oncológica. Es una fundación privada que se dedica a impulsar toda la investigación contra el cáncer. Fundada en 2001 por el doctor Baselga, uno de los mejores oncólogos de España que revolucionó los tratamientos oncológicos traslacionales.

Esther Aguilar es la directora de Gestión Científica de Fero Cáncer, y ha explicado que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a desarrollar cáncer en algún momento de su vida, por eso es muy importante tener estrategias. Por eso, ha puesto en valor la importancia de la investigación, porque "detrás de los proyectos que ahora funcionan hay décadas de investigación, porque significa que alguien en el pasado apostó por una idea".

Por ello, ha destacado la necesidad de "hacer de puente entre sociedad y empresas" porque "la investigación es una de las mejores herramientas que tenemos a día de hoy para cambiar el futuro del cáncer". A su juicio, es vital "poder tener más capacidad" para apoyar los proyectos y que puedan salir adelante.

Las terapias CAR T contra las leucemias agudas

El doctor Pere Barba es el responsable de la unidad de hematología del Hospital de Valle Hebrón y jefe del grupo de Ingeniería Celular de Inmunoterapia. Ha recibido una beca cero para jóvenes médicos investigadores. Está trabajando en un proyecto de generación de terapias, CAR para las leucemias, que busca encontrar un punto de vista "diferente" para hacer frente a la leucemia.

Este proyecto se centra en las leucemias agudas, que tienen que tratarse de forma "urgente" porque tienen una mortalidad "mucho más grande". Dentro de este tipo de leucemias, se encuentran las T y las mieloides, en las que la terapia CAR T todavía está muy al principio, porque tiene "muchas barreras".

El objetivo es "atacar a estas leucemias en aquellos pacientes que no han conseguido responder a la quimioterapia". En estos momentos está en fase preclínica, es decir, estudiando la idea en el laboratorio, preparando el dossier preclínico para luego llevarlo a un ensayo clínico.

Las terapias CAR T son terapias "personalizadas que se construyen para cada paciente y cada uno tiene su tratamiento útil para él", porque se basan en las propias células de la persona, que se modifican genéticamente y atacan al cáncer directamente. El objetivo es conseguir que el tratamiento no mate todo, como lo hace la quimioterapia, que también ataca lo bueno, y que en unos tres años puedan empezar los ensayos clínicos.

Nuevas terapias para el cáncer de páncreas

Por otro lado, la doctora Elisa Espinet es la jefa de investigación en cáncer de páncreas en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge y ha recibido una beca para una investigación que busca comprender las respuestas y resistencia a las nuevas terapias en el cáncer de páncreas, que sigue siendo el que presenta menor tasa de supervivencia, aunque en los últimos ocho años se ha triplicado. "En cáncer de páncreas estamos todavía muy atrás", ha lamentado.

El estudio que la doctora Espinet está llevando a cabo consiste en investigar cómo la quimioterapia afecta no solo a la célula tumoral, sino también a otras células que están presentes en el tumor. "En algunos pacientes van a reaccionar de manera que protegerán a las células tumorales", ha comentado, al mismo tiempo que ha señalado que no solo hay un tipo de cáncer de páncreas y que es muy importante acudir al médico "si estás muy cansado" porque es de los más difíciles de detectar.