El cáncer en menores de 40 cambia de patrón: "Es un cambio en la presentación del cáncer, no un aumento de casos"

El presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Javier de Castro, ha asegurado que los especialistas están observando un cambio en el patrón de aparición de algunos tumores entre la población más joven, aunque ha subrayado que los datos no justifican una alarma social. En una entrevista concedida a La Brújula, el oncólogo ha explicado que el fenómeno coincide con investigaciones recientes que apuntan a un envejecimiento biológico acelerado como uno de los posibles factores implicados.

De Castro ha destacado la relevancia de un estudio español elaborado a partir de un registro de más de 153.000 pacientes entre 1993 y 2018, que plantea un posible incremento de determinados tipos de cáncer en personas menores de 40 años, especialmente en la franja comprendida entre los 20 y los 39 años. No obstante, ha precisado que se trata de una tendencia que todavía debe seguir investigándose.

El presidente de la SEOM ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad. "No estamos viendo un aumento de cáncer, sino que simplemente estamos viendo un cambio de patrón en la presentación", ha afirmado. Según ha recordado, de los más de 300.000 casos de cáncer que se diagnosticarán este año en España, alrededor de 8.000 corresponderán a menores de 40 años, una cifra que ha calificado de “muy pequeña” en términos cuantitativos.

En su opinión, el cambio podría estar relacionado con modificaciones en los hábitos de vida de las nuevas generaciones. Ha señalado el aumento de la obesidad infantil y juvenil, el sedentarismo y los cambios en la alimentación como factores que podrían favorecer un envejecimiento biológico más precoz. Asimismo, ha recordado que "si no existiera el tabaco, el alcohol y el sobrepeso, no existiría más de un 30% de los cánceres", insistiendo en la importancia de actuar sobre los factores de riesgo modificables.

Al mismo tiempo, ha puesto en valor algunos indicadores positivos, como la reducción de los cánceres relacionados con el tabaco y el descenso del consumo de alcohol entre los jóvenes, aunque ha advertido de que España no debe abandonar hábitos tradicionalmente saludables como la dieta mediterránea y la actividad física regular.

Respecto a la prevención, De Castro ha defendido que el cuidado de la salud debe comenzar desde la infancia y ha diferenciado entre la prevención primaria —basada en mantener hábitos saludables— y la prevención secundaria, centrada en el diagnóstico precoz mediante programas de cribado. En este sentido, ha mostrado su preocupación por la baja participación en algunos programas, especialmente el de cáncer de colon, cuya adherencia "no supera en muchas comunidades autónomas en torno al 60%". A su juicio, incrementar esa participación permitiría detectar muchos tumores en fases iniciales, cuando las posibilidades de curación son significativamente mayores.