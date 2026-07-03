Así es la bacteria carnívora que amenaza las costas del Mediterráneo: "Diseñada para hacer el mal"

La bacteria carnívora, conocida científicamente como Vibrio vulnificus, ha generado preocupación por su proliferación en las costas del Mediterráneo. Su expansión se ha visto favorecida por el aumento de la temperatura del mar y la disminución de la salinidad, ambos factores asociados al calentamiento global, según ha alertado el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

Carmen Amaro, catedrática de Microbiología en la Universidad de Valencia, ha informado en el programa Espejo Público (Antena 3), que las personas más vulnerables son aquellas que padecen problemas hepáticos, diabetes, un sistema inmunitario debilitado o las personas de avanzada edad. En estos casos, la infección puede evolucionar con mayor gravedad y provocar la destrucción de tejidos.

¿Cómo se contagia?

La bacteria tiene dos formas de entrada en el organismo. La primera, es a través de las heridas en contacto con el agua. En este caso, el doctor Darío Fernández ha recomendado en el programa de Antena 3 evitar el baño si se tienen lesiones abiertas, o en el caso de hacerlo, protegerlas con un apósito impermeable. La segunda vía es la digestiva y se produce por el consumo de marisco contaminado, como las ostras, por lo que se recomienda evitar el consumo de alimentos crudos o poco cocinados.

¿Qué síntomas produce?

Los síntomas que aparecen son diferentes según la vía de la infección. Cuando la bacteria penetra a través de una lesión, puede provocar enrojecimiento en la zona afectada, dolor intenso, inflamación, fiebre, convulsiones y la aparición de ampollas alrededor de la herida. En cambio, si la infección se produce por vía digestiva, los síntomas pueden aparecer más tarde e incluir diarrea, vómitos, náuseas, fiebre alta, e incluso hemorragias, según ha confirmado el doctor Fernández. Él también describe a Vibrio vulnificus como una bacteria "diseñada para hacer el mal".

¿Cómo actuar?

Tal y como ha explicado el doctor Fernández, el diagnóstico de la infección por esta bacteria carnívora es fundamental. En los casos más graves, la mortalidad puede alcanzar el 50% . Si el tratamiento se inicia en las primeras 24 horas, la tasa de supervivencia aumenta, pero si se retrasa más de 72 horas, la mortalidad puede acercarse al 99%. Por ello, el profesional asegura que es esencial acudir al médico ante cualquier sospecha.