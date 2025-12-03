El aumento de casos de gastroenteritis en el mundo tiene respuesta: un patógeno muy contagioso

El aumento de los casos de gastroenteritis a nivel mundial ya tiene respuesta. Una nueva variante del virus es la causante de los brotes, que ha logrado adaptarse y expandirse entre la población humana. Así lo señala un estudio internacional recientemente publicado en la revista Nature Communications, en el que ha participado el Instituto de Salud Carlos III.

Los resultados de la investigación indican que el aumento de infecciones observado en los dos últimos años tiene origen en una nueva variante del genotipo GII.17 del norovirus, uno de los principales virus causantes de gastroenteritis.

Esta patología es muy contagiosa y puede causar vómitos, diarrea, dolor abdominal y deshidratación, entre otros síntomas comunes. Se propaga a través de alimentos, agua y superficies contaminadas, así como a través del contacto cercano con una persona infectada, especialmente en entornos cerrados y con mucha gente.

El estudio señala que entre 2023 y 2025 se dio un pico de circulación en los casos de gastroenteritis por norovirus GII.17 a nivel mundial, especialmente en Europa (incluida España) y América.

Secuenciación de genomas

Ante este escenario, el principal objetivo del estudio era comprender los mecanismos que han permitido la reemergencia, adaptación y expansión de esta variante en los últimos años. Para ello, los investigadores analizaron más de 1.400 genomas del virus, tanto recientes como almacenados en bases de datos internacionales. Esto ha permitido estudiar su evolución a escala global, local e incluso dentro del propio humano.

"La historia de la variante GII.17 es un ejemplo de cómo los virus evolucionan para encontrar nuevas oportunidades de infección; solo entendiendo estos mecanismos podremos anticiparnos y evitar que se conviertan en grandes epidemias", señala una de las profesionales participantes, María Dolores Fernández-García, investigadora del ISCIII.

Mayor capacidad de unión celular

Según apuntan los investigadores, esta nueva variante presenta un conjunto propio de cambios, que afectan principalmente a la proteína VP1 de la cápsida del virus. Esto le otorga una identidad genética distinta. En este sentido, la nueva variante cuenta con una mayor capacidad y versatilidad de unión celular, en comparación con las variantes C y D que circularon hace varios años en países de Asia.