Zohran Mamdani toma posesión como alcalde de Nueva York y promete una "nueva era" para la ciudad

Zohran Mamdani tomó posesión este jueves, 1 de enero, como alcalde de Nueva York en una ceremonia en la que ha jurado su cargo sobre el 'Corán', el libro sagrado musulmán, y ante la fiscal general neoyorquina, Letitia James.

"Es el mayor honor y un privilegio de toda una vida", ha proclamado Mandani tras asumir el cargo en una ceremonia que se desarrolló poco después de medianoche en la estación de metro abandonada bajo el Parque del Ayuntamiento de la ciudad.

El lugar fue expresamente elegido para recordar la ambición de la ciudad. "Cuando se inauguró la estación del antiguo Ayuntamiento, en 1904, una de las 28 estaciones originales del metro de Nueva York, era un monumento a una ciudad que se atrevía a cosas bellas y grandiosas para transformar la vida de la gente trabajadora", explicó Mamdani.

"Esta ambición no debe quedar relegada a un mero recuerdo de nuestro pasado ni debe quedar aislada en los túneles que están bajo el Ayuntamiento: será el horizonte de la administración que servirá a los neoyorquinos desde el edificio que está encima", destacó.

El segundo alcalde más joven de New York

Mamdani es el 112º alcalde de la ciudad y el segundo más joven. En el acto estuvo acompañado por su esposa, la artista Rama Duwaji, y también por su madre, la cineasta Mira Nair. No hubo espacio para muchos asistentes ni prensa. Este viernes Mamdani volverá a jurar su cargo ante el senador Bernie Sanders.

Mamdani ha sido elegido con un amplio margen en las elecciones tras imponerse en las primarias del Partido Demócrata con un programa claramente de izquierda, alejado de las posturas tradicionales demócratas.

Principales promesas: transporte gratuito, congelar los alquileres...

Entre sus principales promesas electorales está la de proporcionar transporte gratuito en autobús, congelar los alquileres y atención en escuelas infantiles gratuita hasta los cinco años.