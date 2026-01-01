"Decenas de muertos" tras un incendio en el bar una de estación de esquí en Suiza durante la celebración de Nochevieja

"Decenas de personas han muerto" tras la explosión y posterior incendio en la popular estación de esquí suiza de Crans Montana durante la celebración de Nochevieja, tal y como ha confirmado el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler, en una conferencia de prensa.

"La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas", ha indicado por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud. El suceso ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada en el establecimiento Le Constellation, muy concurrido por turistas.

Según la policía cantonal, en el interior del local se encontraban más de 100 personas en el momento de la explosión. "Se ha producido una explosión de origen desconocido", ha señalado a medios locales.

La detonación provocó un incendio de gran intensidad que obligó a un amplio despliegue de los servicios de emergencia. Bomberos, policía cantonal y varios helicópteros participaron en las labores de rescate y evacuación. La zona ha sido acordonada por completo y se ha establecido una prohibición de vuelos sobre Crans-Montana mientras continúan las tareas de investigación.

Las autoridades han habilitado un centro de acogida y una línea telefónica de atención para familiares de las víctimas. A primera hora de la mañana, la policía ha indicado que la situación está ya bajo control, aunque el origen de la explosión sigue sin esclarecerse. La principal hipótesis apunta, por el momento, a un accidente, posiblemente relacionado con el uso de pirotecnia durante la celebración.

Las autoridades habían colocado por el pueblo carteles indicando la prohibición de fuegos artificiales para celebrar el paso de 2025 al 2026, según ha confirmado EFE a través de residentes de Crans Montana con los que se comunicó.

La Policía ha indicado que el incendio "posiblemente se produjo debido al uso de fuegos pirotécnicos", pero al mismo tiempo ha señalado que el origen se desconoce.

Imágenes difundidas por medios suizos muestran el edificio del bar gravemente dañado y envuelto en llamas, con numerosos equipos de emergencia trabajando en el lugar. La BBC y otros medios internacionales también han confirmado víctimas mortales en el incidente.

Crans-Montana es una conocida estación de esquí de lujo situada a unos 40 kilómetros al norte del Matterhorn y muy frecuentada por turistas internacionales en estas fechas.