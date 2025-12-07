El vídeo viral de Maduro bailando al ritmo de su 'Peace forever' remix para responder a las amenazas de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva varias semanas insistiendo en que "muy pronto" comenzarán los ataques terrestres dentro de Venezuela, en el marco de una escalada respecto de los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico contra supuestos narcotraficantes.

Este martes, el presidente hizo las siguientes declaraciones: "Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso muy pronto".

"Ataques también por tierra"

Los potenciales ataques en tierra venezolana significarían una expansión de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre hasta ahora ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, matando extrajudicialmente a 82 supuestos narcotraficantes, según informó este martes el Pentágono.

El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el oscuro Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera.

La respuesta de Maduro

El presidente de Venezuela respondió esta semana burlándose de las amenazas de Trump. Durante un acto a las afueras del Palacio de Miraflores de Caracas, Maduro comenzó a bailar provocando los aplausos de los miles de seguidores que presenciaban el acto.

La música era un remix de todas las declaraciones que ha hecho el propio Maduro a lo largo de las últimas semanas "No war, no crazy war, peace, yes peace". Según declaró el propio presidente venezolano, diciembre a partir de ahora sería conocido como el mes de la "rumba y más rumba".