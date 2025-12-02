Trump advierte del inicio de los ataques dentro de Venezuela: "Sabemos dónde viven los malos y vamos a empezar muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que "muy pronto" comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela, en el marco de una escalada respecto de los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico contra supuestos narcotraficantes.

"Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso muy pronto", ha declarado Trump durante una reunión de seguridad de su gabinete retransmitido por la Casa Blanca.

En su intervención, ha acusado a la Administración anterior, liderada por el demócrata Joe Biden, de aplicar una política migratoria que ha permitido un flujo de drogas y la entrada de "asesinos" sin "ningún control" que se ha cobrado muchas vidas en Estados Unidos: "Estamos eliminando a esos hijos de puta", ha declarado.

Los potenciales ataques en tierra venezolana significarían una expansión de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre hasta ahora ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, matando extrajudicialmente a 82 supuestos narcotraficantes, según informó este martes el Pentágono.

El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el oscuro Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera.

Las declaraciones de Trump llegan apenas unos días después de que mantuviera una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en medio de las tensiones bilaterales entre ambos países.

Advierte también a Colombia

Trump también ha avisado de que cualquier país que produzca y trafique droga hacia Estados Unidos "está sujeto a ataques" y se ha referido directamente a Colombia como el próximo país al que podría incluir dentro de esas operaciones terrestres.

"He oído que Colombia produce cocaína. Tiene plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela", ha dicho el presidente.

En respuesta a esto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha invitado a Trump a visitar su país "para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU".