Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump, bombero en Ucrania y pirómano en Venezuela"

La jornada política viene marcada por la maniobra de Pedro Sánchez para recuperar a Junts, el resurgimiento del caso Salazar en Moncloa y los movimientos internacionales de Donald Trump en Ucrania y Venezuela. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

El giro de Sánchez y el rechazo de sus socios

Lo primero es la chistera de Sánchez. Una jugada a la desesperada para intentar amarrar la legislatura hasta 2027 recuperando la relación con Junts tras su ruptura. Pero, visto lo visto, no le ha salido como esperaba. Tras reconocer por primera vez en una doble entrevista que había incumplido sus compromisos con Puigdemont, sus socios empezaron a pasarle factura.

Desde la izquierda le recordaron que no solo con Junts es un incumplidor. Y además, socios como Podemos, Compromís y ERC, con Rufián al frente, señalaron que Junts es un partido claramente derechista y que el presidente había cometido un error político.

Tampoco Puigdemont ha sido comprensivo. Junts ha convocado una rueda de prensa para fijar posición, pero ya adelantan que no ven creíble el giro de 180 grados del presidente. En consecuencia, si Sánchez buscaba aire, ha logrado justo lo contrario: hoy aparece más débil que ayer.

El caso Salazar vuelve a Moncloa

A todo esto se suma un problema que el Gobierno creía enterrado: los comportamientos machistas de Paco Salazar en Moncloa, desvelados por eldiario.es. Según las denuncias, realizaba comentarios sobre los escotes de sus compañeras, se subía la bragueta ante ellas e incluso escenificaba felaciones. "Un guarro", dijo Feijóo al conocerse los nuevos detalles.

La portavoz Pilar Alegría calificó los hechos de "comentarios vomitivos". La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se limitó a afirmar que el PSOE está investigando "contundentemente". Sin embargo, casi medio año después, el partido sigue investigando las denuncias internas contra Salazar.

Alegría subrayó que las denuncias se presentaron en el partido y no en Moncloa, que era donde trabajaba Salazar. Una situación que deja en entredicho la eficacia de los canales anónimos de denuncia en la sede del Ejecutivo, ya que las mujeres afectadas no acudieron a ellos, sino a un medio de comunicación.

Trump, bombero en Ucrania y pirómano en Venezuela

Mientras tanto, en el tablero internacional, Trump se esfuerza en su papel de bombero. Varias horas duró la reunión en Moscú entre Putin y su enviado, Steve Witkoff, intentando acercar posiciones para un posible alto el fuego en Ucrania casi cuatro años después del inicio de la invasión. Zelenski ha aceptado los veinte puntos del nuevo plan de paz; falta saber qué modificaciones propone Putin y cuál será la reacción del presidente estadounidense.

Pero de bombero a pirómano hay un paso cuando Trump habla de Maduro y de los narcos venezolanos —para él, todo lo mismo—. Ayer volvió a amenazar con operaciones terrestres inmediatas y lo hizo con su habitual lenguaje soez, elevando aún más la tensión en la región.