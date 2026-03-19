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El vídeo del momento en el que Israel bombardea un puente en Líbano y hiere a dos periodistas

Los periodistas trabajan para la cadena rusa RT. El Kremlin ha condenado el ataque.

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ondacero.es | EFE

Madrid |

Capturas del momento del ataque de Israel que ha herido a dos periodistas
Vídeo del canal ruso RT | RT

Israel volvió a bombardear este jueves un puente sobre el río Litani que ya había sido alcanzado en la víspera para cortar el acceso a la franja sur del Líbano, e hirió a un periodista y un camarógrafo de la televisión rusa RT que se encontraban trabajando a escasos metros.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de que una nueva acción de cazas israelíes alcanzó el puente de Qasmiyeh, "en la misma ubicación que había sido atacada ayer", y causó heridas leves a un periodista, sin ofrecer detalles sobre la identidad de la víctima.

Sin embargo, RT confirmó que su corresponsal Steve Sweeney y un camarógrafo identificado como Ali Rida resultaron heridos a causa del impacto de un misil a apenas diez metros del lugar donde estaban grabando en las inmediaciones del puente y "no lejos" de una base militar.

Según el canal, Rida consideró que fueron atacados "de forma deliberada" pese a estar identificados como prensa, tal y como muestra un vídeo del bombardeo en el que se puede ver a Sweeney con un chaleco azul con el distintivo sobre el pecho.

El periodista británico se encontraba informando a cámara cuando tuvo lugar el impacto.

El ataque se produjo un día después de que perdieran la vida un director de programas de la televisión local Al Manar y su mujer en un bombardeo contra su apartamento en Beirut.

Israel ya había bombardeado el miércoles al menos dos cruces ubicados sobre el río Litani, en lo que justificó como una medida para evitar el paso de combatientes y recursos del grupo chií libanés Hizbulá hacia la región fronteriza.

La franja que va desde la frontera de facto hasta ese río ya está prácticamente vacía de población desde hace tiempo, pues además de ser objeto de intensos bombardeos también está afectada por una orden de desplazamiento forzoso emitida por Israel poco después del inicio de las hostilidades.

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