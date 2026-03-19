Trump bromea sobre Pearl Harbor junto a la primera ministra de Japón: "¿Quién sabe más de sorpresas?”

Donald Trump volvió a situarse en el centro de la polémica este jueves tras lanzar una broma sobre uno de los episodios más traumáticos de la historia estadounidense y japonesa. Durante una comparecencia ante los medios, y acompañado por la primera ministra de Japón, el exmandatario fue preguntado por qué no había informado a sus aliados antes de la ofensiva militar contra Irán.

Su respuesta desconcertó a todos los presentes: "No se lo dijimos a nadie. ¿Quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me hablaron de Pearl Harbor?". El comentario generó risas incómodas entre algunos asistentes y gestos de visible incomodidad en la delegación japonesa.

Reacciones de sorpresa y críticas diplomáticas

La frase de Trump circuló rápidamente por redes sociales y provocó una cascada de críticas en el ámbito político y diplomático. Desde Tokio, fuentes del Ejecutivo japonés se limitaron a expresar que "Japón sigue comprometido con la cooperación y el respeto mutuo entre aliados".

En Washington, varios legisladores demócratas y analistas internacionales calificaron las palabras de “una falta de respeto histórica” y “una torpeza diplomática de primer orden”. Incluso entre sus antiguos asesores hubo desconcierto. “Trump tiene tendencia a convertir cualquier pregunta en una provocación. Pero hacerlo frente a Japón roza la insensatez”, señaló un exfuncionario del Departamento de Estado.

Un estilo que no abandona la provocación

A pesar de las críticas, el expresidente —que mantiene aspiraciones políticas de cara a 2028— no se ha retractado de sus palabras ni ha ofrecido disculpas. Su equipo de comunicación evitó comentarios adicionales y se limitó a difundir imágenes del evento.

Trump vuelve así a demostrar que su estilo, marcado por el sarcasmo y la confrontación, sigue siendo su sello personal, aunque a menudo a costa de tensar las relaciones diplomáticas con algunos de los principales aliados de Estados Unidos.