La vida sin al Assad: así es la nueva Siria un año después de la caída del régimen más mortífero de la historia del país

Siria cumple este 8 de diciembre un año desde el derrocamiento y caída del régimen de Bashar al Assad, en el que el gobierno de transición sirio (bajo la presidencia de Ahmed al Sharaa) ha conseguido que se levanten gran parte de las sanciones internacionales que pesaban sobre el país. Se ha ganado la confianza y el respeto internacional -pese a su pasado terrorista-, aunque sigue tratando de contener todavía algunos episodios de violencia contra las minorías sirias.

Del aislamiento total hasta la Casa Blanca: así es el primer año de la nueva Siria

Desde la caída la dinastía al Assad -en el poder durante 53 años- los sirios empiezan a ver la luz, los refugiados están retornando y Siria ha vuelto a contar en el panorama internacional. La visita de al Sharaa a Washington el pasado mes de noviembre, la primera en la historia de un jefe de Estado sirio a la Casa Blanca, ha consolidado el regreso de Siria a al tablero internacional coincidiendo con el levantamiento por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de las sanciones.

El retorno de los sirios

Está siendo una transición complicada y marcada por el regreso de los refugiados y desplazados sirios -muchos de ellos llevaban 14 años fuera desde que comenzó la guerra-, además de una economía absolutamente devastada y una población herida, que todavía ve cómo sigue la violencia por ejemplo en la costa y en Sweida.

ACNUR cifra en más de un millón y medio los sirios que han podido regresar a sus casas entre diciembre de 2024 y junio de 2025, de los cuales al menos medio millón residían en otros países. Un retorno masivo que dispara la necesidad de apoyo económico para garantizar los servicios básicos como el suministro de luz, combustible, comida y medicinas, además de la reconstrucción de infraestructuras, muchas de ellas arrasadas tras casi 14 años de guerra civil. El Banco Mundial calcula que el coste de la reconstrucción tras la guerra puede alcanzar los 185.000 millones de dólares.

Bashar al Assad reside en Moscú desde diciembre de 2024 en el exilio, rodeado de gran hermetismo y con vigilancia para él y su familia 24/7. Poco se sabe de él, solo que vive en lujoso complejo Moscow City, que dedica buena parte de su día a jugar a videojuegos y a las compras y que disfruta de una casa de campo a las afueras de Moscú altamente protegida por una empresa de seguridad privada rusa. Además, buena parte de su círculo familiar se esconde entre Líbano y Emiratos Árabes Unidos y algunos de sus miembros -sobre todo los que se quedaron el Siria tras la caída del régimen- han acabado detenidos y encarcelados.