El Orden Mundial analiza el regreso de la mili a Europa: "En España aparecerá el debate antes o después"

Europa empieza a tomar conciencia de que Estados Unidos ya no es un socio fiable y de que para defendernos ya no podemos contar con Washington. Prueba de ello es la cada vez más nutrida lista de países en Europa que están planteando volver a la mili. El viernes, el Parlamento de Alemania dio luz verde a este nuevo servicio militar -de momento voluntario- y hace unos días, Francia se planteaba dar el paso. ¿Estamos viendo una vuelta al servicio militar obligatorio en Europa?

El Orden Mundial de 'Julia en la onda' reflexiona sobre ello con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, que consideran que "en buena medida, sí". Esto responde a que en el momento en el que de nuevo Estados Unidos deja de protegernos y deja de poner el paraguas de seguridad que hemos tenido durante toda la Guerra Fría, debemos desarrollar una industria de armamento propia para no depender de ellos y que nuestras Fuerzas Armadas sean también más autónomas.

Durante los años 80 y 90, los ejércitos europeos se fueron haciendo cada vez más pequeños y personalizados. Arancón y Saldaña los llaman "Ejércitos Bonsais", muy "bonitos", pero "poco útiles". De hecho, explican que el Ejército español tiene "capacidad del 10%". Por este motivo, muchos países están viendo "las orejas al lobo" al ver a Rusia como economía de guerra y mucho más preparado que otros países.

¿Aparecerá el debate en España?

Se está empezando a introducir esa variable del servicio militar voluntario y, según cuentan, "irónicamente, los países que más neutrales han sido en Europa (Suiza o Austria) son los que han mantenido servicios militares obligatorios. La neutralidad tiene un precio".

El viernes Alemania dio luz verde a este nuevo servicio militar, aunque, si no consiguen voluntarios, harán un sorteo. "Voluntario forzoso", lo llaman Arancón y Saldaña. Francia también lo ha planteado, "Rumanía y Bélgica parece que se van a sumar en 2026. Italia también lo quiere meter. Chipre y Grecia lo tienen obligatorio por las tensiones con Turquía. Estonia y Austria lo han tenido".

Pero, ¿y en España? "Esa ola está avanzando y en España aparecerá el debate antes o después. No sabemos qué recorrido tendrá, pero aparecer, aparecerá", explican. En Francia y Alemania, lo que están haciendo es "pagar a los jóvenes, 800 en Francia y 2.000 en Alemania, como forma de seducirles".

La desaparición de la civilización europea

Otro de los temas que analizan es el documento estratégico de política exterior de Estados Unidos en el que hablan de la desaparición de la civilización en Europa si no se corrige el rumbo. Este documento "marca las líneas maestras de lo que Estados Unidos quiere proyectar al mundo y cuáles son sus prioridades".

El documento de Seguridad Nacional plantea como prioridad de la Administración Trump impulsar y apoyar a "partidos patrióticos" para evitar la desaparición de la civilización europea, por lo que quieren "corregir la trayectoria actual de Europa": "El miedo que transmite es que si Europa se convierte en mayoritariamente no europea, sus ejércitos no van a estar preparados para defender a esos estados porque los miembros no van a ser europeos".