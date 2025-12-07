Las impresionantes imágenes del volcán Kilauea en erupción: ha expulsado columnas de lava de hasta 370 metros

El volcán Kilauea es uno de los más activos del mundo y en los últimos días ha vuelto a dejar impresionantes imágenes. Ubicado en la isla Grande de Hawaii, lleva un año de actividad intermitente y las autoridades han catalogado este último episodio como "extremadamente raro", aunque de momento no presenta riesgo para la población.

La última erupción ha sucedido este mismo 6 de diciembre y ha dejado columnas de lava de hasta 370 metros de altura, según datos del Observatorio de Volcanes de Hawaii del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Asimismo, han captado hasta tres bocas emitiendo lava a la vez, algo que no había pasado nunca.

El UGSS ha señalado que se trata del 38º episodio desde que en diciembre de 2024 comenzara a presentar episodios de erupciones intermitentes. Este último comenzó el propio 6 de diciembre y terminó de manera abrupta a las 20:52 hora local. Según los datos del mismo observatorio, las últimas fuentes de lava antes del final del episodio llegaron a los 120 metros.

12 millones de metros cúbicos de lava expulsados y un "raro evento de fuente triple"

La erupción ha durado 12 horas y se estima que el Kilauea ha expulsado unos 12 millones de metros cúbicos de lava -de media se calcula que ha expulsado unos 190 metros cúbicos por segundo-. El episodio comenzó sobre las 8:45 horas en dos respiraderos situados en el cono norte, aunque cinco horas antes ya había habido desbordamientos de lava.

El respiradero sur empezó a brotar cuatro minutos después y a las 9:15 horas "un raro evento de fuente triple" estaba sucediendo a la vez que "los dos respiradores del norte y el respiradero sur" a alturas de 150 metros, según el informe del UGSS. A las 9:40, la columna de lava duplicó el tamaño de las del respiradero norte y llegó al pico más alto de erupción: 1.000 metros cúbicos por segundo.

El volcán Kilauea presenta desde finales de 2024 episodios intermitentes de erupciones volcánicas. El UGSS ha contabilizado entre el 23 de diciembre de 2024 y septiembre de 2025 hasta 32 episodios. La mayoría se han producido en el cráter Halema'uma'u y en la zona de la cumbre. La duración media de las mismas suele ser de un día.

Evitar la exposición al cabello de Pele y otras partículas

Por el momento, el nivel de alerta del volcán Kilauea se mantiene en vigilancia/naranja, según el UGSS que ha especificado que toda la actividad de este último año se concentra dentro de una zona cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii.

En cuanto a las consecuencias de esta última erupción, el Observatorio ha advertido sobre la caída del cabello de Pele -fragmentos de vidrio volcánico que pueden ser transportadas a más de 15 kilómetros del respiradero-. Si bien, todo dependerá de las condiciones del viento. Una vez que el cabello de Pele llega al suelo puede agruparse y enredarse, como si fuera una planta rodante del desierto.

La exposición a esta y otras partículas debe evitarse, porque puede provocar irritación de la piel y de los ojos, por lo que el UGSS ha pedido precaución a la población y a los turistas. No es la primera vez que esto sucede, ya que durante otras erupciones, fragmentos de piedra pómez, ceniza o reticulita llegaron hasta la carretera 11, situada al oeste del parque.