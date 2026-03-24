Última hora sobre la guerra en Irán, en directo: siguen los ataques mientras el precio del petróleo retoma su escalada

Irán sigue bombardeando Israel y el Golfo

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han alertado de cinco andanadas de ataques lanzados desde Irán a lo largo de la noche. Los servicios de emergencia solo reportaron un impacto en el norte del país y se desplazaron a Nesher y Haifa, donde un hombre resultó herido leve al pisar restos del proyectil.

Kuwait ha indicado que siete líneas eléctricas aéreas quedaron fuera de servicio en varias zonas del país debido a los daños sufridos por la caída de escombros tras las interceptaciones de drones.

Arabia Saudí y Baréin también han informado de ataques, que fueron interceptados.