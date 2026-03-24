Última hora sobre la guerra en Irán, en directo: siguen los ataques mientras el precio del petróleo retoma su escalada
Sigue las últimas noticias de la guerra de Irán, continúan los ataques pese al freno de Trump y las supuestas negociaciones entre EEUU e Irán.
La propaganda iraní coloca la cara de Sánchez en uno de sus misiles: "Gracias, Primer Ministro"
Hacia dónde va la guerra en Irán tras el ultimátum de Trump: "Aún hay escalada, no pensemos que hemos llegado al tope de violencia"
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Irán sigue bombardeando Israel y el Golfo
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han alertado de cinco andanadas de ataques lanzados desde Irán a lo largo de la noche. Los servicios de emergencia solo reportaron un impacto en el norte del país y se desplazaron a Nesher y Haifa, donde un hombre resultó herido leve al pisar restos del proyectil.
Kuwait ha indicado que siete líneas eléctricas aéreas quedaron fuera de servicio en varias zonas del país debido a los daños sufridos por la caída de escombros tras las interceptaciones de drones.
Arabia Saudí y Baréin también han informado de ataques, que fueron interceptados.
Golpe contra las milicias proiraníes de Irak
Las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Irak han informado de la muerte de un comandante en la región de Anbar, al oeste de Bagdad, a causa de un ataque aéreo, según recoge la agencia INA.
Precisamente desde Irak se han lanzado cinco misiles contra una base del Ejército sirio en la provincia nororiental de Hasaka, según el comunicado de las fuerzas armadas de Siria difundido por la agencia oficial SANA.
El Ejército sirio ha anunciado que se está coordinando con las autoridades iraquíes y que se encuentra "en estado de máxima alerta".
Israel continúa su ofensiva en Líbano
El Ejército israelí ha ataco de nuevo Beirut a lo largo de la noche con el objetivo de alcanzar "infraestructura de Hizbulá". La agencia oficial libanesa NNA confirmó que aviones de guerra israelíes lanzaron al menos siete ataques contra el sur de la capital.
Hizbulá ha anunciado por su parte varios ataques contra objetivos del Ejército israelí en el sur del país.
Netanyahu se suma al discurso del acuerdo; Irán admite contactos pero niega que haya conversaciones
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha sumado a la retórica negociadora de Trump y ha asegurado que el presidente de EEUU ve posible "lograr los objetivos de la guerra mediante un acuerdo con Irán".
El Ministerio de Exteriores iraní, por su parte, ha afirmado que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero ha asegurado que ahora mismo no hay conversaciones en curso.
Von der Leyen exige a Irán frenar ataques a Ormuz
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado este martes las acciones de Irán en Oriente Medio y pidió el cese inmediato de sus ataques contra la navegación comercial desde Australia.
"Irán tiene que cesar inmediatamente sus amenazas, la colocación de minas, drones y ataques con misiles y otros intentos de bloquear el estrecho para el transporte comercial", ha dicho.
El brent vuelve a superar los 100 dólares
El precio del barril de petróleo brent para entrega en mayo volvió a superar este martes los 100 dólares. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, subía un 4,26 %, hasta los 104,20 dólares, alrededor de las 4:45 GMT, después de caer un 10,92 % en el mercado de futuros de Londres la víspera y cerrar en 99,94 dolares USD.
Japón, uno de los países más impactados por el bloqueo de Irán a Ormuz, confirmó que Tokio comenzará este jueves a liberar reservas de petróleo estatales. En China, la estatal Sinopec avisó a sus clientes para que adelanten el repostaje ante la mayor subida del año en el precio de los combustibles en el país.