Trump se burla de Macron: "Lo que quieras Donald; no se lo digas a la población"

Donald Trump se burló de Emmanuel Macron al hablar sobre las negociaciones que mantiene Estados Unidos y Francia en relación al precio de los medicamentos. En un momento de su discurso ante los senadores, Trump imitó al presidente de la República de Francia en una conversación que mantuvo con él.

Trump cambió la voz para burlarse de Macron

"Lo que quieras Donald; no se lo digas a la población", dijo el presidente de Estados Unidos con tono burlesco. "Donaldddd, trato hecho", imitó el estadounidense, cambiando incluso el tono de voz.

"Me gustaría aumentar el precio de mis medicamentos recetados un 200% o lo que sea. Lo que quieras, Donald, por favor, no se lo digas a la población, te lo ruego", remató, entre las risas de algunos de los presentes.

La bajada inminente de los precios de los medicamentos en América va a tener un efecto contagio en Europa y en la industria.

Además, también se burló de los deportistas trans imitando cómo hacen levantamiento de pesas.

Trump definió de manera despectiva a los "hombres en deportes femeninos", y cómo los demócratas usaron esta política de "denigrante para las mujeres".