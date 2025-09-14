Trump acudirá al funeral de Charlie Kirk que se celebrará el 21 de septiembre en Arizona

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido asistir al funeral del activista Charlie Kirk, asesinado en un evento en la Universidad del Valle de Utah. La ceremonia tendrá lugar el día 21 de septiembre en el estadio del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals, el State Farm. Así lo ha anunciado la organización fundada por Kirk, Turning Point USA, fundada por Kirk, que compartió un mensaje en redes sociales en el que se podía leer: "Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense".

El líder republicano ha culpado a la "izquierda radical" y los "lunáticos" del asesinato del activista. El pasado viernes, tras conversar con la esposa de Kirk, Erika, realizó la promesa: "Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré". El militante del movimiento MAGA es considerado como una de las figuras clave en la victoria en las elecciones presidenciales de Trump en 2024, ya que logró movilizar el voto de los jóvenes.

La organización fundada por Kirk ha creado un apartado en su página web 'Fight for Charlie', en el que se ha detallado que el lugar del evento cuenta con una capacidad superior a las 60.000 personas.

Quién era Charlie Kirk

Charlie Kirk era uno de los activistas conservadores más relevantes de los Estados Unidos y, por ende, un importante aliado para Donald Trump. Fue asesinado el pasado miércoles cuando participaba en un acto en la Universidad del Valle de Utah.

Tras horas de desconcierto, las autoridades lograron detener a su verdugo, Tyler Robinson, un joven de 22 años, de familia republicana y que disparó un rifle desde un tejado cercano a donde estaba sentado Kirk. Hasta el momento no ha trascendido a qué cargos hará frente Robinson, pero podría ser condenado a pena de muerte.