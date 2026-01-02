Todo lo que se sabe de la trágica fiesta de Año Nuevo en Suiza: las principales teorías sobre cómo se originó el fuego

Xavier Colás, corresponsal de Onda Cero para el este de Europa, se ha desplazado hasta Suiza para conocer de primera mano las consecuencias del devastador incendio registrado en el bar Le Constellation, en la localidad de Crans-Montana, dentro del cantón de Valais. El siniestro ha dejado al menos 40 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, en lo que ya se considera una de las mayores tragedias recientes en el país.

El periodista ha detallado en Más de uno, como de los 115 heridos contabilizados, muchos se encuentran en estado crítico. Las autoridades sanitarias han confirmado que varios de ellos están siendo trasladados tanto a las principales ciudades suizas como a países vecinos, ante la saturación de los hospitales de la zona. Es bastante probable que entre las víctimas haya personas extranjeras, lo que complica el proceso de identificación, que se prevé largo y complejo.

La policía suiza ha incautado teléfonos móviles y material audiovisual para tratar de reconstruir lo ocurrido durante los minutos previos al incendio. En paralelo, los investigadores continúan recabando testimonios de los supervivientes y de quienes se encontraban en las inmediaciones del local.

Los primeros testigos describen una escena propia de un campo de batalla. Varias personas salían del establecimiento envueltas en llamas, mientras otras caían al suelo por la inhalación de humo. Un camarero de un restaurante cercano ha relatado que los equipos de emergencia se acercaron a su local para pedir manteles con los que cubrir los cuerpos de las víctimas.

Durante las últimas horas han circulado numerosos vídeos en redes sociales que muestran cómo unas bengalas atadas a botellas de champán habrían prendido el techo del establecimiento. El local estaba recubierto por una capa de material aislante altamente inflamable, lo que habría favorecido la rápida propagación del fuego.

Aun así, la fiscalía suiza insiste en que las causas no están confirmadas al 100%. Además de las bengalas, las autoridades barajan otras posibles hipótesis, como el uso de petardos o incluso el encendido accidental de una vela. Algunos testigos aseguran haber visto a un camarero sosteniendo en brazos a una empleada mientras una botella de champán ardía.

Una "tormenta" de fuego con efecto 'flash-over'

Los expertos en incendios describen lo ocurrido como una auténtica "tormenta de fuego". Según las autoridades, se produjo un crecimiento explosivo de las llamas conocido como efecto 'flash-over', que generó grandes cantidades de gases tóxicos y un aumento extremadamente rápido de la temperatura, que habría alcanzado hasta los 1.000 grados centígrados en cuestión de segundos.

Mientras continúa la investigación, Suiza permanece de luto por una tragedia que ha conmocionado al país y ha abierto un intenso debate sobre la seguridad en locales de ocio nocturno y el uso de materiales inflamables en este tipo de establecimientos.