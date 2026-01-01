Las impactantes declaraciones de uno de los testigos del incendio en Suiza: "Había gente gritando y tirada en el suelo"

Una tragedia se ha cobrado la vida de decenas de personas en Suiza. Los hechos ocurrieron en la noche del 31 de diciembre en un bar de la estación de esquí suiza de Crans Montana, en el que se declaró un incendio en segundos.

"Había gente gritando y tirada en el suelo, probablemente muerta, porque las chaquetas cubrían sus caras", ha dicho uno de los testigos en declaraciones a Reuters. Este joven se encontraba en el restaurante de al lado, un Mexicano, cuando todo sucedió.

Al percatarse de lo que ocurría, decidió acercarse al lugar, donde encontró un panorama desolador. "Todo el mundo gritaba", decía otra joven en declaraciones al canal francés BFMTV.

Esta última, junto con otra chica, estaba en el bar donde se originó el incendio. Emma y Albane, así se llaman, se encontraban celebrando el año nuevo cuando observaron que el incendio prendió cuando alguna de esas bengalas se acercó al techo, que era de madera.

"En unas decenas de segundos", ha indicado una de ellas, las llamas se propagaron por toda la discoteca, que estaba en el sótano de un local que constaba de dos plantas. Después, el fuego se extendió también a la planta baja en dos o tres minutos.

Las dos jóvenes salieron corriendo y gritando y, cuando echaron la vista atrás, observaron que había varias personas quemándose, de las alrededor de 200 que calculan que había en el bar en el momento de los hechos.

Según el relato de estas chicas, los bomberos y las autoridades llegaron "en unos minutos" después del inicio de la tragedia que, de acuerdo con su relato, les pareció accidental. No escucharon ninguna explosión.

Desaparecen 16 personas italianas

Tras el incendio, el Ministerio de Exteriores de Italia ha confirmado que 16 ciudadanos italianos han sido declarados como desaparecidos, mientras que una docena más de habitantes del mismo país están siendo atendidos en hospitales a causa del siniestro.

"Espero que no haya víctimas (italianas), pero no podemos descartar nada", ha señalado el ministro que lidera el departamento en declaraciones a la cadena Sky TG24, al describir la situación como "caótica".

Antonio Tajani, que ha mantenido contacto constante con las autoridades suizas a lo largo del día, ha indicado que el número de fallecidos confirmado se sitúa en 47. Según sus declaraciones, los italianos heridos han sufrido quemaduras graves.

Por otro lado, hasta el momento se descartan víctimas españolas en el incendio, según las últimas informaciones disponibles al respecto.