Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el noreste de Afganistán

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este sábado la provincia de Badakhshan, en el noreste de Afganistán, y se dejó sentir en varias provincias vecinas y en la capital, Kabul. Hasta el momento no se han registrado víctimas ni daños, según informaron las autoridades locales.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto de magnitud 6,1 se produjo a las 18:05 hora local a una profundidad de 199 kilómetros, con epicentro en el distrito de Jurm, ubicado en una región sísmicamente activa de la cordillera del Hindu Kush. "El terremoto fue relativamente fuerte y se sintió en la provincia de Badakhshan, así como en varias otras provincias. Según los informes que hemos recibido hasta ahora, no ha habido víctimas ni daños materiales en las zonas cercanas de Badakhshan", declaró Mohammad Akbar Akbari, director de Gestión de Desastres de la provincia.

Un susto ante la gran intensidad del terremoto

El temblor se sintió en todo el noreste de Afganistán, incluida Kabul, lo que provocó inquietud entre los residentes, aunque las autoridades de facto talibanes afirmaron que las evaluaciones iniciales no indicaban ningún impacto significativo. El seísmo también se sintió en zonas del vecino Pakistán, incluido en la capital, Islamabad, y en el norte de la India. No obstante, las autoridades de ambos países no han reportado daños hasta el momento.

La provincia de Badakhshan, situada a lo largo de la cordillera del Hindu Kush, es una de las provincias de Afganistán más propensas a los terremotos. La región sufre con frecuencia actividad sísmica, lo que la convierte en un epicentro recurrente de terremotos en el país.